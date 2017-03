Vlada in Fides še vedno brez dogovora, v petek spet za mizo

Fides želi vsaj parafiran aneks h kolektivni pogodbi

2. marec 2017 ob 07:50,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 22:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pogajanja vlade in zdravniškega sindikata Fides tudi danes niso prinesla rezultata, ki bi preprečil napovedano ponedeljkovo stavko zdravnikov. A puške ne bodo vrgli v koruzo.

Nadaljujejo namreč v petek popoldne, če bo treba pa tudi čez konec tedna, je po današnjih pogajanjih dejala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je sicer novinarjem po koncu današnjega srečanja dejal, da se v sindikatu na stavko resno pripravljajo in so tudi že odpovedali nekatere posege. Časa za dogovor namreč zmanjkuje. Po besedah Kuštrina je petek skrajni čas za kakšen dogovor.

Intenziteta pogajanj se sicer stopnjuje, to je posredno potrdil tudi Kuštrin. "Tako kot smo se pogajali v drugem delu današnjega srečanja, bi se morali pogajati že januarja," je dejal. Vladna stran je danes namreč predstavila nov predlog variabilnega nagrajevanja, ni pa predstavila podrobnosti predloga, ki jih bo sindikatu predložila na petkovih pogajanjih. "Predlog tako težko ocenim, vendar pa se na načelni ravni zavzemamo za nagrajevanje tako kakovosti kot količine opravljenega dela," je dejal Kuštrin in dodal, da bodo predlog v petek dopoldne predstavili glavnemu odboru Fidesa.

V pričakovanju celovite rešitve

V sindikatu so pesimistični glede rešitev, ki so vezane na zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Tu namreč ministrica ne more ničesar obljubiti, ker je sprememba zakona stvar vlade, ki po besedah Kuštrina očitno nima politične moči, saj se je v sporazumu zavezala, da bo zadevo rešila do novega leta.

Poudaril je, da od pogajanj pričakujejo celovito rešitev. "Da se v ponedeljek ne bi začela stavka, bi morali zadovoljivo rešiti status višjega specialista, kar velja tudi za višjega zobozdravnika in zdravnika," je še povedal Kuštrin.

Ministrica Kolar Celarčeva je zavezana, da pogajanja pripelje do odgovora in stavko prepreči. "Če bo treba, smo se pripravljeni pogajati tudi v soboto in nedeljo," je dejala nocoj. Glede vprašanja variabilnega dela nagrajevanja na podlagi preseganja standarda in skrajševanja čakalnih dob so po oceni ministrice sicer zbližali stališča, zjutraj pa bo vladna stran Fidesu poslala še vsebinske podrobnosti novega predloga v odstotkih in tudi opredelitve novega delovnega mesta višjega specialista v sistemu.

Kako bi bila videti stavka?

Zdravniki in vlada so se danes sešli že tretjič ta teden. Ministrica je že v preteklih dneh poudarila, da ni v nikogaršnjem interesu, da bi potekala stavka, ker bo to slabo za bolnike, za sistem in vse udeležence.

Kuštrin pa je pred tednom dni dejal, da bi morali podpisati aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike oz. ga vsaj parafirati, da prihodnji ponedeljek ne bi ponovno začeli stavkati.

Če dogovora med vlado in Fidesom ta teden ne bodo dosegli, bodo zdravniki v ponedeljek znova začeli stavkati. Stavko bodo stopnjevali tako, da bodo prvi teden v marcu stavkali v ponedeljek, v drugem tednu marca dva dneva - četrtek in petek, nato pa bodo vsak nadaljnji teden stopnjevali izvajanje stavke do polnega tedna. Stavko bodo izvajali v ostri obliki, kar pomeni, da bodo opravljali le tiste storitve, ki so jih po zakonu dolžni izvajati v času stavke.

A. Č., T. H.