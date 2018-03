Vlada in policijski sindikati po mesecu dni znova za pogajalsko mizo

Policisti so stavko začeli 12. februarja

6. marec 2018 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na prvem srečanju mesec dni po zadnjem sestanku in prvič od začetka stavke 12. februarja so predstavniki vlade predstavnike policijskih sindikatov seznanili z novimi pogajalskimi izhodišči.

Po navedbah predsednika policijskega sindikata Slovenije Radivoja Uroševiča so se prvič pogovarjali vsebinsko. Vladna stran je predstavila svoj predlog, s katerim bodo seznanili organe obeh sindikatov, pogajanja pa bodo nato nadaljevali predvidoma na začetku prihodnjega tedna.

Uroševič vsebine vladnega predloga ni razkril, saj ga želijo najprej podrobneje proučiti. Sami se bodo zavzemali za to, da bi vladni predlog zaobjel vse njihove zahteve, teh je devet, saj jih po njegovi oceni med seboj ni mogoče ločiti. "Vse pa je odvisno od nadaljnjih pogajanj."

V Policijskem sindikatu Slovenije so v odprtem pismu opozorili na posebnosti dela policistov, ki ta poklic ločujejo od drugih uniformiranih poklicev. Kot so zapisali, je bilo samo v zadnjem mesecu 14 primerov napadov na policiste, med letoma 2011 in 2016 pa so bili med opravljanjem dela umorjeni štirje policisti. V odprtem pismu so navedli, "da zgolj pripravljenost za morebitno delo nikjer ni in tudi ne more biti vrednotena enako kot realno in stalno nevarno delo. Če boste to dejstvo dojeli šele takrat, ko nas boste potrebovali, bo že prepozno," so opozorili.

Policisti so 12. februarja začeli stavko, ki jo bodo, če bodo pogajanja z vlado neuspešno, zaostrili. Policisti zahtevajo vzpostavitev razmerij med delovnimi mesti znotraj plačne podskupine C3, pri čemer naj se upošteva nova uvrstitev orientacijskega delovnega mesta v letos podpisanem aneksu h kolektivni pogodbi za javni sektor.

