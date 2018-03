Vlada je na posvet poklicala slovenskega veleposlanika v Moskvi

29. marec 2018 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska vlada je zaradi afere Skripal sklenila, da na posvet pokliče slovenskega veleposlanika v Moskvi Primoža Šeligo, je po seji vlade sporočil slovenski zunanji minister Karl Erjavec.

Veleposlanik Šeligo je že v Sloveniji in Erjavec ga bo na posvet na zunanje ministrstvo poklical že danes.

Odločitev je na tiskovni konferenci po seji vlade potrdil premier Miro Cerar: "To je dodatno, kar smo sprejeli po tem, ko smo kot člani Nata in EU-ja podprli kot skupne ukrepe obeh zvez." Dodal je, da resnejši ukrep bi bil izgon diplomatov iz države, a se zanj niso odločili. "To, da sta moja koalicijska partnerja že pred sejo vlade dajala komentarje, daje občutek, da vlada ni enotna. A odločitev smo sprejeli soglasno," dodaja Cerar. Prepričan je, da Slovenija mora svoje članstvo v EU-ju in Nato jemati odgovorno, a to ne pomeni, da slepo sledimo mnenjem. "Vsako stvar premislimo in to smo storili tudi v tem primeru."

Mnenja o izgonu ruskih diplomatov so bila znotraj koalicije deljena - prvaka DeSUS-a in SD-ja sta za zdaj proti izgonu, v SMC-ju so za, predsednik države Borut Pahor pa poziva, naj naša država izkaže solidarnost z Veliko Britanijo. "Predsednik države se o tem ni pogovarjal ne z mano ne z zunanjim ministrom. Menim, da to ni dobro. Vlada je tista, ki oblikuje politiko, zato se moramo vsi skupaj usklajevati," je o ravnanju Pahorja dejal Cerar.



Premier je poudaril, da ima Slovenija preudarno zunanjo politiko.

