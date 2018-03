Vlada je potrdila izhodišča za pogajanja z javnim sektorjem, vsebine še ni razkrila

1. marec 2018 ob 08:41

Vlada je na seji potrdila nova izhodišča za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja, obravnava pa tudi osnutek pisma zaradi arbitražnega spora s Hrvaško, ki naj bi ga Slovenija poslala Evropski komisiji.

Vsebina pogajalskih izhodišč še ni znana, vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je pred sejo vlade pojasnila le, da so ta narejena na podlagi zahtev sindikatov in ob spoštovanju fiskalnih okvirjev. Ocenila je tudi, da gre za spoštljiv predlog v odnosu do nasprotne pogajalske strani. "Če ga bo tudi ta znala spoštovati in mu slediti, potem verjamem, da smo na zelo dobri poti," je dejala.

Finančni okvir novih izhodišč po besedah Kustec Lipicerjeve "predvsem spoštuje fiskalne okvire". Tudi za koalicijo je bilo ključno, da so dobili takšna zagotovila finančne ministrice Mateje Vraničar Erman.

Prva nadaljevanja pogajanj so sicer predvidena že popoldne, ko naj bi se vladni pogajalci najprej dobili s skupino sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška, nato pa še s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Osnutek pisma Evropski komisiji

Vlada se je na seji predvidoma seznanila z osnutkom pisma z elementi tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU-ja, vendar vsebina še ni znana. Slovenija bo v njem predstavila konkretne kršitve evropskega prava, do katerih prihaja zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne odločbe o meji med državama.

Vlada bo z vsebino seznanila tudi parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP), in če bo dobila njihovo podporo, bo pismo nemudoma poslala Evropski komisiji, ki ima za odgovor tri mesece časa.

"Če bo komisija sprožila postopek zoper Hrvaško, bo prevzela zadeve v svoje roke, sicer bo Slovenija postopke nadaljevala," je v sredo napovedal premier Miro Cerar. Zato je prepričan, da mora vlada ob tem, ko bo Bruslju poslala pismo, sprejeti sklep, da mora, če Evropska komisija ne bo sprožila ustreznih postopkov, to storiti slovenska vlada.

Vlada obravnava tudi vprašanje priznanja Palestine. Zunanji minister Karl Erjavec je napovedal, da bo predstavil vse okoliščine v zvezi s postopkom priznanja, osredotočili pa se bodo na posledice morebitnega priznanja za Slovenijo. Erjavec pričakuje, da bo vlada dala zeleno luč priznanju. Končna odločitev o priznanju posamezne države pa je v pristojnosti državnega zbora.

Nove zaveze glede NLB-ja

Vlada naj bi razpravljala tudi o uradnem odgovoru Slovenije na odziv Evropske komisije na predlog za spremembo zavez glede NLB-ja, ki ji ga mora posredovati do petka. Vlada ima pred seboj še nekaj odprtih vprašanj, ministrica Mateja Vraničar Erman pa ima po sestanku z evropsko komisarko "zelo jasno sliko, ki jo mora predstaviti vladi".

"Če želimo podaljšati rok za prodajo banke, moramo računati, da bodo omejevalni ukrepi ostali v veljavi oz. da bodo ostrejši," je povedala po sestanku z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager.

NLB ovirajo hrvaške sodbe

Težava glede NLB-ja so sodbe hrvaških sodišč. V primerih nerešenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev so sodišča sprejela štiri sodbe, eno v korist NLB-ja, druge v njeno breme. En zahtevek je nasprotna stran uveljavila z izvršbo nad premoženjem NLB-ja na Hrvaškem, drugega je NLB poravnal, tretjega pa bi moral, a ga še ni.

Slovenija vztraja, da je to stvar nasledstva nekdanje skupne države, zato plačevanje teh tožb ni v skladu s pravom. "NLB mora storiti vse, kar more, da prepreči morebitne poskuse izvršb na svoje premoženje. Če bo nastala večja zagata, ji bo vlada na neki način morala pomagati," je v torek dejal premier Miro Cerar.

