Sprejem uredbe vlada opravičuje s tem, da so pri vrednotenju delovnih mest direktorjev nastale anomalije, ko jih po višini plače prehitevajo številni javni uslužbenci. Foto: Pixabay

Vlada je tokrat le sprejela uredbo, s katero zvišuje plače bolje plačanim v javnem sektorju

Direktorje v javnem sektorju po višini plače prehitevajo številni javni uslužbenci

30. november 2017 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki jo je pred dvema tednoma umaknila z dnevnega reda, kar je sprožilo precej nezadovoljstva na področju izobraževanja.

V koaliciji so pred dvema tednoma pojasnjevali, da je treba vprašanja, povezana s plačnimi anomalijami, reševati skupaj in ne vsakega posebej. V javnosti pa je nastal vtis, da se je koalicija ustrašila negativnega odziva javnosti.

Uredba namreč ponovno zvišuje plače tistim, ki so že bolje plačani. Na ministrstvu za javno upravo pa so pojasnili, da so direktorji prvi vstopili v nov plačni sistem, zaradi interventnih ukrepov pa se od leta 2012 njihove uvrstitve niso spreminjale. Tako so pri vrednotenju delovnih mest direktorjev v tem obdobju nastale anomalije, ko jih po višini plače prehitevajo številni javni uslužbenci.

Nezadovoljstvo v šolstvu

Po umiku uredbe, ki bo zvišala tudi plače ravnateljev, so bili nezadovoljni zlasti v šolstvu. Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Andreja Barle Lakota je prejšnji teden po seji vlade, na kateri je ta znova razpravljala o umaknjeni uredbi, ministrici Maji Makovec Brenčič ponudila svoj odstop, vendar ga ta ni sprejela.

K zvišanju plač ravnateljev, pa tudi plač učiteljev in drugih strokovnih delavcev, od vrtca do univerze, so v minulem tednu pozvali tudi predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata direktorjev in ravnateljev ter združenj in skupnosti ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Podprli so tudi napoved o odločanju za splošno stavko v izobraževanju.

