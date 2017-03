Vlada na obisku Goriške obljublja nove milijone za infrastrukturo

Cerar vidi največ potenciala v turizmu, gospodarstvu in kulturi

6. marec 2017 ob 18:38

Vlada se je v okviru delovnega obiska podala na Goriško, ki je v prvi vrsti namenjen odgovoru na vprašanje, kako lahko vlada prispeva k še večjemu razvojnemu potencialu regije.

Obisk Goriške regije je vlada začela z delovnim posvetom v vipavskem Dvorcu Lanthieri, kjer je Cerar po posvetu dejal, da je Goriška nadpovprečno razvita regija in je dober primer, kako je mogoče napredovati s sodelovanjem. Cerar je sicer ocenil, da imajo na Goriškem veliko potenciala zlasti v turizmu, gospodarstvu in kulturi.

Ob tem je izpostavil obnovo žičnic na Kaninu, kjer je vlada v sodelovanju z občino uspela s 5,5 milijona evrov obnoviti žičnico in s tem obuditi smučarski turizem. Dodal je, da so v zadnjih dveh letih v infrastrukturo na Goriškem vložili okoli 10 milijonov evrov, letos in v prihodnjem letu nameravajo vložili še 30 milijonov v cestno in druge oblike infrastrukture.

Turistični delavci jezni na birokracijo

Premer se je skupaj z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom udeležil tudi okrogle mize o potencialih in izzivih turizma. Počivalšek je napovedal, da se turističnim ponudnikom že v letošnjem letu obetajo marsikatere novosti. Na področju turizma pripravljajo sveženj nove oz. prenovljene zakonodaje, med katero je Počivalšek na prvo mesto postavil zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o gostinstvu, zakon o Kobilarni Lipica ter pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov in o minimalnih tehničnih pogojih.

Udeleženci okrogle mize, pa so na predstavnika vlade naslovili tudi nekaj kritičnih pripom. Direktorja lokalne turistične organizacije Bovec Janka Humarja motijo "nesmisli", kot so obvezna registracija kajakov in supov ter prepoved gorskega kolesarjenja v triglavskem narodnem parku. Adis Hrovat iz družbe Soča Rafting pa je zakonodajalcem očital, da s pravilniki omejujejo podjetniško delo pri adrenalinskih športih, medtem ko je tujcem dovoljeno vse.

Župani si želijo regij

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj je opravila ogled dveh projektov, ki sta uspešno kandidirala za nepovratna sredstva in sicer kolesarsko stezo proti posočju in fotovoltaično elektrarno na protihrupni ograji - GOLEA. Ob tem je poudarila, da je bilo v goriški regiji v zadnjem desetletju sofinanciranih nekaj več kot 270 projetkov v skupni vrednosti prek 230 milijonov evrov.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar pa se je sestal z župani regije, s katerimi so se pogovarjali o reorganizaciji, pri čemer Koprivnikar zagovarja sodelovanje občin pri ustanavljanju skupnih medobčinskih uprav. Župani so, tako Koprivnikar, izpostavili potrebo po regijah, ki jih minister sicer zagovarja, a šele ko bodo uspešno določili vse pristojnosti regij.

Severnoprimorska ali goriška statistična regija pokriva 2325 kvadratnih kilometrov veliko območje, na katerem je 13 občin, v regiji pa živi 117.931 prebivalcev. Bruto domači proizvod BDP Goriške statistične regije predstavlja pet odstotkov celotnega slovenskega. Čeprav gre za drugo najredkeje poseljeno regijo v državi in ima negativni naravni prirast, je stopnja delovno aktivnih prebivalcev Goriške regije višja od slovenskega povprečja in po navedbah urada za komuniciranje znaša 57,2.

