Židan: Vlado imamo do volitev

Seja vlade v sredo zvečer, namesto v četrtek dopoldne

14. marec 2018 ob 21:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada ostaja do volitev, je dejal kmetijski minister in predsednik SD-ja Dejan Židan, ki se je udeležil nocojšnje seje vlade. Ob tem je poudaril, da vlada o sodbi vrhovnega sodišča glede referenduma o drugem tiru ni razpravljala.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je sicer ob prihodu dejal, da zaradi razveljavitve referenduma o zakonu o drugem tiru ne namerava odstopiti. Prvaka koalicijskih strank - Dejan Židan in Karl Erjavec - pa sta menila, da bi nekdo moral prevzeti odgovornost za razveljavitev izida referenduma.

Izjavi predsednika vlade Mira Cerarja po nocojšnji seji vlade lahko prisluhnete v Odmevih.

Po Židanovih besedah je ta teden za vlado nesrečen. Pri tem je poleg makete drugega tira in odločitve vrhovnega sodišča spomnil na stavko javnega sektorja, za katero ne ve, zakaj je do nje prišlo, ker je bilo v ponedeljek dogovorjeno, kako zadeve v soglasju s sindikati rešiti. Zunanji minister in predsednik DeSUS-a Karl Erjavec pa je glede obstanka vlade pred sejo dejal, da ima zelo slabe občutke. "To je zelo slaba popotnica za naprej, glede na to, da so volitve 10. junija, ne vem, kaj naj si mislim o vsem skupaj," je zaključil.

G. C., B. R.