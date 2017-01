Poudarki Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja?

Vlada na enem izmed obiskov slovenskih regij. Foto: BoBo Infrastrukturni minister je začetek gradnje drugega tira napovedal za letos. Foto: BoBo Bomo zdravstveni sistem plačevali tudi skozi dodatno zdravstveno zavarovanje ali skozi katero drugo dajatev, ki ima širši zajem? Foto: BoBo Vlada napoveduje novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Foto: BoBo

Vlada načrtuje prioritete za letošnje leto

Prioritete za leto 2017

15. januar 2017 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prihodnji teden bo vlada izvedla delovni posvet, na katerem bo začrtala prioritete dela za leto 2017. V koaliciji sicer nestrpno pričakujejo predstavitev zdravstvene reforme.

Prioritete predvidoma ostajajo podobne kot doslej: gradnja drugega tira železnice Divača-Koper in izboljšanje druge prometne infrastrukture, pa spodbujanje zaposlovanja in podjetništva med mladimi. Med njimi je uveljavljanje Slovenije kot zelene referenčne države v digitalni Evropi, prioritete povzema Slovenska tiskovna agencija.

Med ključnimi je izvedba projekta skrajševanja čakalnih dob in predstavitev krovnega zakona zdravstvene reforme. Ta je tudi politično zelo pomemben. Pripravo je lani od ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc zahteval premier Miro Cerar in izvedbo pogojeval z obstankom na položaju. Prav tako sta ostali dve koalicijski stranki, SD in DeSUS, v preteklih mesecih nad načrti ministrice izražali precejšnje nezadovoljstvo.

Ključni reformni zakon, to je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, naj bi v skladu s prvotnimi načrti šel v javno razpravo že do 12. decembra lani, a je ministrica tedaj koaliciji predložila le izhodišča. Napovedala je, da bo zakon v javni razpravi do konca lanskega leta, čeprav je rok za to, kot je dejala, 16. januar. To je v ponedeljek, zakon pa naj bi šel v javno razpravo po koalicijskem vrhu.

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja

V medijih je že bilo nekaj ugibanj o vsebini zakona, v katerem je eden bistvenih ukrepov ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Glavno vprašanje je, kako izpad nadomestiti, najverjetneje pa z novo dajatvijo, ki povečuje solidarnost. Ministrica se je o tem že uskladila tudi z ministrico za finance Matejo Vraničar Erman.

V vladi pravijo, da s predlogom zakona ne spreminjajo košarice pravic, zagotovili pa da bodo obvezno zavarovanje za vse otroke. V obvezno zdravstveno zavarovanje predlagajo vključitev vseh oseb v Sloveniji.

Zagotovili naj bi stabilnejši sistem financiranja, ki bo zagotavljal zadostne in stabilne vire prihodkov za kakovostno oskrbo državljanov in dostop do celovite zdravstvene košarice, povečali naj bi solidarnost pri zbiranju sredstev, z upoštevanjem zmožnosti prebivalcev glede na prihodke.

Zaposlovanje, podjetništvo mladih

Vlada izraza ponos na stanje pri zaposlovanju mladih, izhaja iz sporočila za javnost urada za komuniciranje. Letos želi naprej razvijati storitve vseživljenjske karierne orientacije, jih mladim predstavljati tudi prek Facebooka, pa tudi spodbujati podjetništvo med mladimi.

Projekt drugi tir

Med glavnimi prioritetami na področju infrastrukture je projekt drugi tir. Vlada si prizadeva za takšno izvedbo tega projekta, da ne bo povečal javnega dolga in da bo kar najmanj bremenil državni proračun in davkoplačevalce. Do 7. februarja napovedujejo vložitev prijave na razpis mehanizma CEF, izvajale se bodo dejavnosti za pridobivanje sredstev zainteresiranih zalednih držav. Spomladi 2017 bo predvidoma objavljen razpis za pripravljalna dela, v vladno proceduro pa bo, kot napovedujejo na vladi, predložen predlog zakona, ki bo opredelil temeljne pogoje in pravni okvir za izvedbo financiranja, gradnje in upravljanja drugega tira, piše Slovenska tiskovna agencija.

Za ozdravitev javnih financ

Vlada napoveduje postopno javnofinančno konsolidacijo, zagotavljati želi stabilne javnofinančne prihodke in oblikovati razvojno naravnan odhodkovni del proračuna. Med načrtovanimi ukrepi našteva davčno prestrukturiranje, posodobitev sistema obdavčitve nepremičnin in "premišljeno privatizacijo" kapitalskih naložb države. Izboljševati namerava poslovno okolje z zmanjševanjem administrativnih ovir.

Sociala in odpuščanja

Pripravila je tudi osnutek sprememb delovne zakonodaje, po katerem bi med drugim tudi ob sporazumni prekinitvi delovnega razmerja delavcu pripadlo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v polni višini in trajanju glede na posameznikovo zavarovalno dobo oz. največ šest mesecev, plačal pa bi ga delodajalec. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila predvidena tudi redefinicija odpovednega razloga nesposobnosti.

Na socialnem področju vlada obljublja dolgo napovedovano reorganizacijo centrov za socialno delo in uvedbo informativnega izračuna socialnih transferjev.

