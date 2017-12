Vlada ob koncu leta ponosna na upad brezposelnosti in gospodarsko rast

Med izpostavljenimi ukrepi tudi sprejetje gradbene zakonodaje

28. december 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob koncu leta so v uradu vlade za komuniciranje (UKOM) izpostavili vladne dosežke. Izpostavljajo predvsem upad brezposelnosti, zlasti med mladimi, in gospodarsko rast, ki bo letos presegla 4,4 odstotka.

Sporočilo vlade tako navaja, da se je v obdobju vlade Mira Cerarja brezposelnost zmanjšala s skoraj 130.000 v letu 2014 na manj kot 85.000 letos. Ob koncu novembra letos je bilo registriranih 82.415 brezposelnih, kar je 0,7 odstotka manj kot oktobra in 14,9 odstotka manj kot novembra lani. Brezposelnost med mladimi se je v tem mandatu prepolovila. V letih 2014-2016 se je zaposlilo skupaj 73.300 mladih brezposelnih, starih do 29 let.

Z ukrepi za prestrukturiranje prezadolženih podjetij so se ohranila delovna mesta in poslovanje podjetij, zadolženost podjetij zaradi sprejetih in izvedenih ukrepov vztrajno pada, poudarjajo na vladi. Po njihovih besedah so zmanjšali tveganje, da bi ob morebitni novi krizi reševanje posledic znova v celoti padlo na državljane oz. davkoplačevalce. Po analizi trga so ugotovili, da gospodarstvo potrebuje ugodnejšo davčno zakonodajo, ki bo omogočala lažje nagrajevanje in motiviranje boljših delavcev, zato so temu sledili s sprejetjem "male davčne reforme," kjer nagrajevanje do 70 odstotkov povprečne plače ni obdavčeno.

Vlada: Čaka nas še fleksibilna delovnopravna zakonodaja

S sprejetjem gradbene zakonodaje naj bi vlada rešila težavo z zapletenimi in dolgotrajnimi postopki pridobivanja dovoljenj za gradnjo. Spremenjena zakonodaja zagotavlja krajše in preprostejše postopke ter iskanje ravnovesja med gospodarskimi in okoljskimi interesi s pomočjo "arbitra". "Tretji pomemben korak nas še čaka, to je bolj fleksibilna delovnopravna zakonodaja," še navajajo na vladi.

Vlada navaja tudi, da so do danes z evropskimi sredstvi podprli več kot 270 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 1,7 milijarde evrov, ki imajo skupne cilje: rast, dvig življenjskega standarda in nova delovna mesta. Od skupno dobrih 3,2 milijarde evrov razpoložljivih evropskih sredstev so v projekte doslej usmerili skoraj 60 odstotkov vseh sredstev, ki so na voljo do leta 2023.

Več denarja za šolstvo, e-napotnica ...

Na vladi so izpostavili še povečanje sredstev za obrambo, sredstva za investicije v cestno infrastrukturo in navzgor obrnjen trend financiranja področja vzgoje in izobraževanja. Kot so navedli, so za leto 2018 namenili dodatnih 18-20 milijonov evrov za znanost.

Med dosežki so poudarili še informacijske rešitve zdravstvenega sistema in pojasnili, da je 91 odstotkov vseh napotnic elektronskih, v elektronski obliki se že izdaja 89 odstotkov vseh receptov. Med dosežke na vladi uvrščajo še učinkovit boj proti gospodarski kriminaliteti, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje časa reševanja sodnih zadev. Prepričani so tudi o enotni in odzivni zunanji politiki, ki da krepi ugled države in ustrezno ščiti interese slovenskih državljanov ter gospodarskih in drugih pravnih subjektov.

L. L.