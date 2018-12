Vlada policijskim sindikalistom predstavila predlog stavkovnega sporazuma

Odgovor bo vlada prejela do začetka prihodnjega tedna

4. december 2018 ob 17:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V nadaljevanju pogajanj med vlado in policijskima sindikatoma so policistom podrobneje predstavili predlog stavkovnega sporazuma, je povedal vodja pogajalcev Peter Pogačar. Odgovor pričakujejo do začetka prihodnjega tedna.

Po besedah vodje vladne pogajalske skupine Petra Pogačarja je vladna stran danes policistom podrobneje vsebinsko predstavila predlog stavkovnega sporazuma, ki so jim ga poslali konec preteklega tedna. Dogovorili so se, da v sindikatih predlog preučijo in jim predvidoma do začetka naslednjega tedna posredujejo morebiten nasprotni predlog. Pogajanja bodo po besedah Pogačarja intenzivno nadaljevali po prejemu nasprotnega predloga sindikatov.

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič pa je pojasnil, da nameravajo odgovor na vladni predlog pripraviti do dogovorjenega roka, o konkretnih zahtevah, ki jih je treba še uskladiti, pa ni želel odgovoriti. "Gre za celoto in dokler ni dogovorjena celota, ni dogovorjenega nič," je dejal.

Dodaten čas za pogajanja sicer po njegovih besedah potrebujejo tudi zaradi ponedeljkovega podpisa sporazuma preostalih sindikatov javnega sektorja z vlado, saj se ta dotika tudi zaposlenih na policiji in ministrstvu za notranje zadeve.

Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so namreč v ponedeljek podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. A za zdaj vlada še ni dosegla dogovora z vsemi sindikati, med drugim se še pogaja s policisti, ki so v stavki. Stavko so začeli februarja, po marčni prekinitvi pa jo nadaljujejo od oktobra.

G. K.