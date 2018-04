Vlada pozvala k razrešitvi varuha konkurence

26. april 2018 ob 14:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je svet agencije za varstvo konkurence (AVK) pozvala, naj zaradi suma nestrokovnega delovanja izvede postopek predčasne razrešitve direktorja AVK-ja Andreja Matvoza, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da je iz letnih poročil AVK-ja razvidno, da se je število izdanih odločb o prekrških znižalo. AVK v obdobju, ko je njen direktor Matvoz, ni izdal nobenih odločb o prekrških. Vladi se po besedah ministra, ki opravlja tekoče posle, Zdravka Počivalška, tako poraja vprašanje, ali AVK sploh deluje kot prekrškovni organ.

Ministrstvo še navaja, da je bil Matvoz januarja letos kot priča zaslišan pred preiskovalno komisijo DZ-ja o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic.

"Na zaslišanju ni izkazal poznavanja svojih nalog in pristojnosti kot direktor in zato posledično obstaja sum, da jih niti ne more strokovno izvajati. Na vprašanje, ali lahko direktor agencije vodi postopke, je namreč gospod Matvoz odgovoril, da ne in da ne ve, kdo bi mu podelil pooblastilo za to," so zapisali in dodali, da direktor AVK-ja pooblastila ne potrebuje, saj mu to pristojnost daje zakon o preprečevanju omejevanja konkurence.

Preiskovalna komisija je v svojem zaključnem poročilu ugotovila, da naj bi Matvoz vedel za položaj določenega dobavitelja v Sloveniji, vendar ni reagiral in sprožil sektorske preiskave. "Toliko bolj skrb vzbujajoče je dejstvo, da je omenjena komisija že 18. oktobra 2017 podala vmesno poročilo, v katerem je predlagala, da pristojni organi raziščejo sume. Obe poročili je obravnaval tudi DZ in sta objavljeni na spletnih straneh DZ-ja," so navedli.

Povod je bil Agrokor

Povod, da je minister Počivalšek na vladi sploh spregovoril o tej zadevi, je bil primer Agrokor. Ko je v veljavo stopil lex Agrokor in je Hrvaška imenovala svojo izredno upravo v podjetju Agrokor, je prek nje pridobila odločilen vpliv na Agrokor. Tako tudi posreden vpliv na Mercator. Prišlo je do spremembe nadzora v družbi, kar lahko pomeni izpolnitev pogoja za obvezno priglasitev koncentracije v Sloveniji, opozarjajo na ministrstvu.

"Kolikor nam je znano, ta ni bila priglašena. AVK lahko po uradni dolžnosti uvede postopek presoje koncentracije, če je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Tudi AVK tega ni storil. Vsaj po nam znanih informacijah ne," je zapisal Počivalšek. Opustitev uvedbe takšnega postopka lahko po njegovih besedah pomeni morebitno kazensko odgovornost direktorja AVK-ja, denimo kaznivega dejanja nevestnega dela.

Matvoz ni želel odstopiti

Počivalšek je na začetku meseca Matvoza pozval k odstopu, potem ko je vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo vlade za revizijo odločbe ministrstva, s katero je to DZ-ju predlagalo imenovanje Matvoza. Vlada je na Počivalškov predlog zahtevo vložila, potem ko je upravno sodišče presodilo, da je bil postopek imenovanja nezakonit.

Matvoz ni odstopil, ker zakonskih razlogov za razrešitev po njegovem nmnenju ni, kot direktor pa mora zagotoviti delo AVK-ja, sploh v času, ko agencija obravnava zelo zahtevne primere. Med temi je tudi prevzem družbe Pro Plus, ki izdaja televizijska programa Pop TV in Kanal A.

