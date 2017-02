Vlada pred vrhom koalicije prekinila obravnavo financiranja zasebnih šol

Osrednja tema bo najverjetneje zdravstvena reforma

16. februar 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada in koalicijski poslanci bodo na Brdu pri Kranju razpravljali o aktualnih političnih zadevah. Teme bodo predvsem zdravstvena reforma, demografski sklad in socialna ter družinska politika. V koalicijskem usklajevanju pa ostaja tudi predlog zakona o financiranju šol.

Vlada je namreč prekinila obravnavo predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj predlog še ni koalicijsko usklajen. Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je ob tem poudarila, da morajo slediti odločbi ustavnega sodišča. Kljub odločbi ustavnega sodišča pa koalicijski partnerji glede vsebine niso enotni.

V SMC-ju so vsebini predloga naklonjeni, nasprotujeta pa mu SD in DeSUS, kjer ocenjujejo, da so zasebne osnovne šole financirane v zadostni meri. Predlog sicer sledi odločbi ustavnega sodišča in tako zagotavlja 100-odstotno financiranje zasebnim šolam za izvedbo javnega programa, medtem ko bi razširjeni program, kot je, denimo, jutranje varstvo, država zagotovila 85-odstotno financiranje.

Koalicija tudi o deželni ustavi avstrijske Koroške

Za koalicijo je ena ključnih tem zdravstvena reforma, saj so zahteve koalicijskih partnerjev precej različne. Medtem ko je bil predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju že deležen številnih ostrih odzivov, so koalicijski partnerji v sredo prejeli zadnji dopolnjen predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti.

Ministrica Milojka Kolar Celarc pričakuje, da bo v petih dneh na to temo potekal še en koalicijski vrh. Ob tem opozarja, da je to njen zadnji predlog zakona in ga bo poslala v vladno obravnavo, tudi če bo neusklajen.

Glede na napovedi zunanjega ministra Karla Erjavca bo tema koalicijskega posveta tudi osnutek deželne ustave avstrijske Koroške, ki po novem kot deželni jezik opredeljuje zgolj nemščino, ne pa tudi slovenščine. To bi bilo po mnenju slovenske politike v nasprotju z obveznostmi Avstrije po Avstrijski državni pogodbi in vse glasnejši so pozivi, da bi morala Slovenija končno notificirati nasledstvo te pogodbe.

