Vlada predlaga dvig socialne pomoči za skoraj 34 evrov

Navedeni znesek predstavlja 11,34-odstotno povečanje

8. marec 2018 ob 12:15,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela predlog dviga osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči z 297,53 na 331,26 evra. Kar predstavlja 75 odstotkov višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov.

Decembra lani je socialno pomoč prejemalo 51.179 ljudi, več kot 36.000 prejemnikov je samskih. Socialna pomoč zanje je trenutno 297,53 evra oziroma 208,27 evra, če gre za brezposelne mlade do 26. leta. Minimalni življenjski stroški so po uradni oceni lani dosegli 613,41 evra na mesec.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je po seji vlade pojasnila, da gre predlog v parlamentarno proceduro po skrajšanem postopku. "Takoj ko bo sprejet, bo denarna socialna pomoč za samske osebe in pare brez otrok povišana. Samske osebe bodo mesečno dobile 33 evrov več, pari brez otrok 53 evrov mesečno več. Vesela sem, da smo to sprejeli in bodo lahko samske osebe in pari brez otrok čim hitreje dobili povišanje denarne socialne pomoči," je dejala ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

Predlog novele predvideva, da se bodo spremembe začele uporabljati v začetku aprila. Po ocenah ministrstva za delo bo to za proračun pomenilo dodatnih 14 milijonov odhodkov do konca letošnjega leta, nato pa po približno 18 milijonov evrov na leto.

Zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka bo moral MDDSZ v prihodnjhi dveh letih zagotoviti dodatna sredstva iz državnega proračuna za izredno denarno socialno pomoč, in sicer okoli 1,5 milijona evrov v letošnjem letu ter dodatna dva milijona evrov v prihodnjem letu. Trenutno je do denarne socialne pomoči upravičenih okoli 5600 oseb, ki jim iz tega naslova namenijo okoli 20,5 milijona evrov.

Več upravičencev za pogrebnino

Predlog novele tudi predvideva razširitev kroga upravičencev do pogrebnine in posmrtnine. Upoštevajoč število ljudi, ki so bili lani upravičeni do pogrebnine (450) in posmrtnine (300), ter ob dejstvu, da so lani za pogrebnine namenili okoli 3,1 milijona evrov, za posmrtnine pa okoli 1,1 milijona evrov, MDDSZ ocenjuje, da bodo v letošnjem letu morali zagotoviti dodatnih okoli 380.000 evrov proračunskih sredstev za pogrebnine in okoli 80.000 evrov za posmrtnine. Prihodnje leto pa bodo za pogrebnine predvidoma morali zagotoviti dodatnih 500.000 evrov, za posmrtnine pa okoli 100.000 evrov, je navedeno v predlogu novele.

Višja subvencija najemnine

Osnovni znesek minimalnega dohodka se upošteva tudi pri presojanju upravičenosti do subvencije najemnine in pri določitvi višine subvencije najemnine, ki se bo zvišala za slabo četrtino upravičencev.

Subvencijo najemnine prejema okoli 10.800 ljudi, predlog novele pa bi prinesel povečanje števila oseb, ki bi imele višjo subvencijo najemnine, za okoli 2600 oseb. Povprečno bi se subvencija najemnine dvignila za 19,86 evra, najbolj bi se lahko povečala za 149,09 evra, minimalno pa 0,04 evra. Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo finančne posledice za občinske proračune znašale okoli 52.000 evrov mesečno oziroma okoli 620.000 evrov letno.

Dodatna sredstva za znanost

Vlada je, ker je znanost eno od njenih prioritetnih področij, znanosti namenila dodatnih 4,4 milijona evrov. Gre za prerazporeditev omenjenih sredstev v proračunu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so namenjena znanstveno raziskovalni dejavnosti.

Tik pred koncem leta 2017 je sicer vlada zagotovila dodatnih 4,5 milijona evrov sredstev, ki so bila vložena v raziskovalno dejavnost. V proračunu za letošnje leto je tako v primerjavi z letom 2017 za raziskovalno dejavnost predvidenih za približno 19 milijonov evrov več sredstev

G. C.