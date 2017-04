Vlada predlaga višji regres za upokojence in višjo povprečnino

Denar za upokojence bo zagotovil ZPIZ

6. april 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov vlada predlaga nekoliko višjo povprečnino za občine in letni dodatek za vse upokojence. Za slednjega gre dodatnih 21 milijonov evrov.

Denar bo po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman šel iz pokojninske blagajne. Število novih upokojencev v letošnjem letu in konec lanskega leta je namreč nižje od pričakovanega. Regres bodo dobili vsi upokojenci, njegova višina pa bo odvisna od višine njihove pokojnine; znesek se bo gibal od 400 evrov pri tistih, ki dobivajo do 430 evrov pokojnine, do 90 evrov, kolikor bo pripadlo upokojencem s pokojninami, višjimi od 760 evrov.

Povprečnina za občine za letos pa se bo povišala s 530 na 533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja dalje, je pojasnila. Dvig je posledica dogovora z občinami zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati javnega sektorja. Občine so sicer mnenja, da je ta znesek še vedno prenizek, proračun pa bo stal 7,2 milijona evrov, ki jih bodo zagotovili s prerazporeditvami.

Spremljali bodo lahko denarne tokove evropskega denarja

V predlogu novele je tudi nova pravna podlaga za spremljanje t. i. finančnih instrumentov. To je instrument, ki v novi finančni perspektivi dobiva znatno večje razsežnosti, saj se denar iz finančne perspektive vse bolj uporablja tudi za posojila in ni zgolj v obliki nepovratnih sredstev, je pojasnila.

Zakon poleg tega vsebuje še nekatere nujne spremembe, med drugim se vzpostavlja nekaj dodatnih možnosti za predfinanciranje različnih projektov nevladnih organizacij.

A. Č.