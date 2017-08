Vlada pripravlja ukrepe za izvedbo arbitražne razsodbe

Interventni zakon septembra

23. avgust 2017 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vladna delovna skupina za uresničitev razsodbe arbitražnega sodišča se je sešla na drugem sestanku, hkrati pa ministrstva te dni končujejo pripravo ukrepov za uresničitev arbitražne odločitve.

Člani delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev, so se seznanili s potekom priprav in pripravljenimi izhodišči za sprejetje interventnega zakona.

Vlada bo interventni zakon obravnavala septembra

Ta bo poskrbel za ustrezne sistemske rešitve konkretnih življenjskih situacij državljanov ob meji in bo zajel različna področja, od pravic iz socialnih in zdravstvenih zavarovanj, sistema obdavčitve dohodkov do področja izobraževanja, kmetijstva, infrastrukture in okolja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje