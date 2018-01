Vlada pristala na povišanje plač profesionalnim gasilcem

4. januar 2018 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je dala zeleno luč za podpis stavkovnega sporazuma s sindikatom poklicnih gasilcev. Ministrica za obrambo Andreja Katič je po seji vladi izrazila zadovoljstvo nad odločitvijo vlade ter napovedala, da bodo aneks in stavkovni sporazum s sindikatom gasilcem podpisali v petek.

Obrambna ministrica je sporočila, da sta se vladna in sindikalna stran na zadnjem sestanku 22. decembra dogovorili, da se odpravijo plačne anomalije na področju gasilstva na tistih delovnih mestih, ki opravljajo operativne naloge, in sicer primerljivo z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami. Anomalije do 26. plačnega razreda se odpravljajo s 1. julijem 2017, nad 26. plačnim razredom pa od 1. oktobra lani.

V stavkovnem sporazumu so se dogovorili tudi, da bo ministrstvo pristopilo k spremembam zakona o gasilstvu, in sicer v tistem delu, ki ureja dodatek za stalnost. Gasilci namreč po veljavni ureditvi dobijo ta dodatek po desetih letih dela, ostali primerljivi poklici pa po petih.

Do jeseni bodo opravili tudi pregled vseh delovnih mest na področju gasilstva ter predlagali ustrezne spremembe, je še napovedala ministrica.

Gasilci zadovoljni z doseženim

Po nedavnem podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki je za en plačni razred zvišal eno od orientacijskih delovnih mest v gasilstvu, se je namreč sindikat z vlado pogajal še o zvišanju uvrstitve 16 drugih delovnih mest. Kot so v sredo pojasnili v sindikatu, so svoje zahteve skoraj v celoti dosegli. Zato so s predlogom stavkovnega sporazuma zadovoljni in so v sredo potrdili, da so ga pripravljeni podpisati.

Deset od omenjenih 16 delovnih mest se bo zvišalo za dva plačna razreda, dve delovni mesti za tri plačne razrede, dve delovni mesti za en razred, dve delovni mesti pa se ne bosta zvišali. Ob tem pa sporazum predvideva, da se uredi dodatek za stalnost, do katerega bi bili gasilci upravičeni od 1. januarja letos, so navedli.

Za zahteve ostalih sindikatov javnega sektorja pa je pooblaščen minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki bo po besedah Katičeve do naslednje seje vlade pripravil pregled vseh zahtev.

G. C.