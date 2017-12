Vlada ribičem pojasnila, kje lahko lovijo

Pravice ribičev po implementaciji arbitražne pogodbe

13. december 2017 ob 18:46

Piran - MMC RTV SLO, STA

Vladna delegacija pod vodstvom generalne sekretarke vlade Lilijane Kozlovič je trem piranskim ribičem, ki so prišli na pogovor, pojasnila, kakšne so njihove pravice po implementaciji arbitražne pogodbe.

"Pogovarjali smo se o interventnem zakonu, na podlagi katerega smo jim omogočili in zagotovili nadomestilo za izpad zaradi nezmožnosti gospodarskega izlova. Nadalje smo se pogovarjali tudi o pravni pomoči, ki jim bo zagotovljena, pa tudi o morebitni škodi, ki bi nastala. Ključno pa je tisto, kar smo se tudi pogovarjali, kako bi neposredno na morju in tudi praktično potem zagotovili operativno varnost," je v izjavi po zaključku pogovora povedala Kozlovičeva. Ministrstva so glede tega že usklajena, tako da bodo ribičem zagotovili varnost pri njihovem delu.

Pogovarjali so se tudi o zakonu o morskem ribištvu, ki uvaja sestavni del prava Evropske unije. Gre za zgodovinske pravice, ki so sestavni del Evropske unije in omogočajo, da obe strani te pravice izvršujeta.

"Pogovarjali smo se tudi o tem, ker vemo, da imajo slovenski ribiči objektivne težave. Ob tem so ribiči izrazili zadovoljstvo, da bodo vedeli, kje trenutno lahko lovijo, Republika Slovenija pa jim pri tem lahko omogoči, da se modernizirajo in da jim zagotovimo ustrezno javno službo, ki bo neposreden stik med njimi in vlado," je še dejala Kozlovičeva.

Policija sprejela ukrepe

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je povedal, da je policija že sprejela določene ukrepe, da ima ustrezno število ljudi in sredstev na tem območju: "Mi smo se tudi povezali z drugimi službami, ki izvajajo svoje naloge in pooblastila v slovenskem morju. Oblikovali smo tudi ustrezno koordinacijo za to, da bodo vsi postopki in aktivnosti usklajeni. S tem se bo povečala tudi naša učinkovitost."

Šefic je povedal še, da delujejo predvsem na tem, da se izogibajo vsem incidentom in da bi ribiči lahko normalno opravljali svojo dejavnost, "kot tudi vse ostale dejavnosti in aktivnosti, da bi potekale normalno in brez konfliktov."

G. C.