Vlada se bo kmalu odločila glede tožbe zoper Hrvaško zaradi arbitraže

Parlamentarni odbor se je seznanil z vsebino tožbe proti Hrvaški

9. julij 2018 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarni odbor za zunanje zadeve se je na nujni seji za zaprtimi vrati seznanil z elementi tožbe proti Hrvaški na sodišču EU-ja zaradi neizvajanja odločitve arbitražnega sodišča. Vlada bo o vložitvi tožbe odločala še ta teden.

Premier Cerar, ki opravlja tekoče posle, je v izjavi za medije pojasnil, da vložitev tožbe Slovenije in Hrvaške ne ovira pri iskanju rešitve glede implementacije arbitražne odločbe. "Tožba ni ovira za nadaljnje iskanje sporazuma o implementaciji, ki si ga v Sloveniji želimo," je poudaril in dodal, da tožba nikakor ne pomeni, da je pod vprašajem mednarodna veljavnost arbitražne razsodbe.

Tožba je usmerjena zgolj v ugotavljanje hrvaških kršitev prava Evropske unije. "V tožbi navajamo, da Hrvaška s tem, ko ne izvaja arbitražne odločbe, krši pravni red Evropske unije, in pričakujemo, da nam bo na podlagi naših argumentov sodišče v Luksemburgu pritrdilo in na neki način sankcioniralo Hrvaško prek institucij EU-ja," je pojasnil Cerar.

Vložitev tožbe proti Hrvaški, tako Cerar, pomeni, da pri reševanju tega vprašanja "razbremenimo politiko nadaljnjih napetosti in s tem zadevo prenesemo na pravno-strokovno raven". "Naj pristojno sodišče odloči o tej zadevi. To pomeni, da lahko na politični ravni naprej normalno razvijamo odnose s Hrvaško in tudi na tem področju iščemo kakšno rešitev za implementacijo. Če nam to uspe, bo seveda tožba umaknjena," je zagotovil.

Odbor podprl načrte vlade

Cerar je še dejal, da so na seji razpravljali tudi o možnosti, da bi odločitev o vložitvi tožbe prepustili prihodnji vladi, ki bo imela polna pooblastila, ker pa ni nobenih novih okoliščin, bo ta korak sprejela še ta vlada. "Vsakršno odlašanje bi lahko dalo povsem napačno sporočilo, kot da se bodisi odrekamo pravnim sredstvom bodisi ne verjamemo lastnim argumentom," je poudaril.

Predsednik novoustanovljenega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec (SD) je dejal, da so člani soglasno podprli načrte vlade. Današnja seja je bila po njegovih besedah pomembna predvsem za to, da so se tudi novoizvoljeni poslanci seznanili s potekom dejavnosti, ki jih v tem primeru vodi vlada.

L. L.