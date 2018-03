Vlada sindikatom dala "konkretno ponudbo", številk pa še ne razkriva

Kaj bo vlada ponudila šolnikom?

12. marec 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 12. marec 2018 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Ali bo zaradi vnovične, še bolj množične, stavke šolnikov v sredo spet odpadel pouk in bodo zaprti vrtci? O tem bo odločil glavni stavkovni odbor šolskega sindikata Sviz po pogajanjih z vlado. Odgovor bo znan najpozneje zvečer.

Predsednik vlade Miro Cerar, ministra Dejan Židan in Karl Erjavec ter generalna sekretarka vlade in glavna vladna pogajalka s sindikati javnega sektorja Lilijana Kozlovič so se danes sešli s predstavniki sindikatov javnega sektorja.

V izjavi za medije po sestanku je Cerar povedal, da se je dialog v zadnjih dnevih izjemno inteviziral, iskali pa so rešitev, ki bi bila dobra za vse in hkrati ne bi ogrozila javnofinančne slike.

Zato so pripravili nov, dopolnili predlog, ki ga nameravajo formalno oblikovati in sprejeti na četrtkovi seji vlade, Cerar pa verjame, da je prav ta predlog tisti, ki bi zbližal stališča. "Vladna stran čvrsto stoji za tem predlogom, želimo si, da ne bi prišlo do stavk," je dejal.

Kozlovičeva je pojasnila, da številk sicer še ne želijo razkriti, da pa je vladna ponudba "konkretna". So pa po besedah vladnih predstavnikov dosegli konsenz, da se tudi sindikati približujejo predlogu, ki ga je dala vlada.

Zbližanje priznavajo tudi sindikati

Po predstavljenem vladnem približevalnem predlogu se zdaj takoj nadaljujejo pogajanja - najprej s šolskim sindikatom Sviz, ki bo danes odločal tudi o usodi za sredo napovedane stavke.

Pred petkovimi pogajanji se je sredina stavka šolnikov zdela kot dejstvo, nato se je vendarle zgodil rahel premik – in v Sindikatu vzgoje in izobraževanja so odločanje sklenili prestaviti na danes popoldne. "Do preklica ne bo prišlo, verjetno bomo glasovali – če bomo dobili na mizo ustrezno ponudbo – o premiku," pravi Branimir Štrukelj.

Vlada bi morala privoliti v višji regres za tiste z minimalno plačo in popuščati pri zvišanjih, da bi zmanjšala zaostanek učiteljev in vzgojiteljev za uradniki. Opozarjajo, da so v primerjavi z uradniki povprečne plače v vzgoji in izobraževanju za skoraj 500 evrov bruto nižje. Šolnikom se neuradno obeta osemodstoten dvig plač, vendar pa vlada zavrača novo delovno mesto razrednik in hkrati zanj ponuja prenizke popravke.

Čakajo jih še številna pogajanja

Predlogi po sicer po navedbah Kozlovičeve naslavljajo tako najšibkejše kot tudi visoko izobražene oziroma najbolj zahtevna delovna mesta. "Znotraj posameznih skupin pa skušamo pogledati, katere so tiste vsebine, ki so zanje najbolj pomembne," je dejala. Dodala je še, da pa morajo v sklepni fazi rešitve uravnotežiti tudi med sindikati samimi.

Sledila bodo skupna pogajanja s skupino sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška ter Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Predvidoma v torek naj bi se sestali s policijskima sindikatoma, po napovedih Kozlovičeve jih čaka tudi srečanje s pooblaščenimi uradnimi osebami.

A. S., T. H.