Vlada skrajšala roke za nadomestila pri podlubnikih in zaostrila pogoje za nepremičninsko posredovanje

Redna seja vlade

13. december 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela zakon o nepremičninskem posredovanju, s katerim naj bi dvignili kakovost nepremičninskih posrednikov. Sprejet pa je tudi predlog zakona o dodatnih ukrepih zaradi podlubnikov, ki bo omogočal nujne interventne in sanacijske ukrepe.

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prevelike razmnožitve populacije podlubnikov je nastal na pobudo Kmetijsko-gozdarske zbornice in Zveze društev lastnikov zasebnih gozdov. S predlaganim zakonom se bo opredelil pojem naravne nesreče, za katero bo potrebnih 400.000 kubičnih metrov poškodovanega lesa.

Tako bo tudi lažje financirati ukrepe iz programa razvoja podeželja, je dejal kmetijski minister Dejan Židan in dodal, da se skrajšujejo tudi roki za soglasja. Židan je z novim zakonom želel rešiti tudi vprašanje vračila trošarine, vendar pa so se nato z ministrstvom za finance dogovorili, da bodo to že januarja uredili s trošarinsko uredbo.

Zaščita potrošnikov pred nepremičninskimi posredniki

Vlada je na predlog ministrstva za okolje in prostor sprejela zakon o nepremičninskem posredovanju, katerega namen je predvsem zaščititi interese in varnost potrošnikov. Na ministrstvu so namreč zaznali težava zaradi dvojnega obračunavanja plačila posredovanja, vsiljevanja pogodbe o posredovanju tretji osebi, pogojevanja ogleda s sklenitvijo pogodbe in podobne nepravilnosti, na katere je opozarjal tudi tržni inšpektorat.

Po predlogu bo zato potrošnike plačilo za posredovanje tako kot zdaj regulirano in bo v primeru nakupa in prodaje znašalo največ štiri odstotke od pogodbene cene. Omejitev po predlogu - tako kot v veljavnem zakonu - ne bo veljala, ko bo pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. Plačilo provizije bo moralo biti po novem urejeno s pisno pogodbo. Ko bo dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se bo znesek plačila za posredovanje razdelil. Pogodbena določila, ki bi bila v nasprotju s temi določbami, bodo nična.

Posrednik bo moral biti nekaznovan in usposobljen

Zakonski predlog določa tudi pogoje za nepremičninske družbe in za nepremičninske posrednike. Družba bo morala za opravljanje poslov posredovanja izpolnjevati tri pogoje, in sicer bo morala imeti registrirano dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami, zaposlenega najmanj enega nepremičninskega posrednika in sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo.

Dovoljenje za opravljanje poslov posredovanja pa bo lahko pridobil posameznik, ki bo imel dokazilo o strokovni usposobljenosti in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo, pravni promet, življenje in telo, spolno nedotakljivost ali javni red in mir. Za izdajo in odvzem dovoljenja za posrednike bodo pristojne upravne enote.

Zdravilišča bodo manj plačevala za rabo termalne vode

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode za potrebe kopališč in ogrevanje (faktor D), ki bo po novem določen pri 0,6. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je sicer opozorila, da bi v prihodnje zaradi poceni vode lahko prišlo do pomanjkanja te dobrine.

Predlagani sklep sta uskladila ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo za okolje in prostor, je po seji vlade v izjavi za medije povedala Majcnova. Za znižanje faktorja, ki je bil zdaj določen pri vrednosti 1, si je prizadevalo gospodarsko ministrstvo, medtem ko je okoljsko poudarjalo predvsem potrebo po ohranjanju naravnih virov.

Majcnova je ob tem poudarila, da bi se moralo gospodarstvo zavedati pomena okoljske naravnanosti, in spomnila, da zdravilišča v obdobju zadnjih dveh let praktično niso zmanjšala rezerviranih količin rabe vode, prav tako se po njenem "ne zanimajo" za vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik.

L. L.