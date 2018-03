Vlada sprejela odgovor Bruslju glede NLB-ja, vsebina še ni znana

O mogoči pomoči zaradi izterjav hrvaških sodišč prihodnji teden

Na vladi so se poenotili glede uradnega odgovora Slovenije na odziv Evropske komisije o predlogu spremembe zavez glede NLB-ja. O tem, kako NLB-ju pomagati v povezavi z izterjavami hrvaških sodišč, pa bodo razpravljali prihodnji teden.

Po seji vlade je v izjavi za medije ministrica za finance Mateja Vraničar Erman pojasnila, da vsebine odgovora Evropski komisiji (EK) zaradi zaupnosti postopka ne more razkriti. Dejala je, da se bodo na podlagi odgovora nadaljevala pogajanja s komisijo "z željo, da pridemo do usklajenega dogovora o spremembi zavez, tako glede roka privatizacije NLB-ja kot glede potrebnih kompenzacijskih ukrepov".

Ministrica prav tako ni opredelila konkretnih razlogov za prestavitev razprave o morebitni zaščiti NLB-ja glede prenesenih deviznih vlog za en teden. "Na to temo bomo imeli še nekaj pogovor v prihodnjem tednu," je dejala. Dodala je le, da vladi ni predlagala oblike garancije NLB-ja, kakršen je bil predlog ministrstva maja lani.

Glede odgovora na preiskavo, ki jo je Evropska komisija sprožila konec januarja, ker Slovenija ni izpolnila vseh zavez v zameno za odobreno državno pomoč banki, je Vraničar Ermanova povedala, da v njem "nakazujejo smer, s katero bi se želeli dogovarjati naprej, predvsem v povezavi z vsebino kompenzacijskih ukrepov".

Neuslišana slovenska prošnja

"Odgovor izhaja iz predloga, ki smo ga komisiji poslali decembra lani. Predlog smo okrepili, glede na to, da je ta ocenjevala, da je treba odlog prodaje bolj uravnotežiti s kompenzacijskimi ukrepi. Izhajali smo tudi iz opozoril komisije, da daljši, kot je odlog, ostrejši morajo biti kompenzacijski ukrepi," je povzela.

Slovenija je decembra lani vložila uradno prošnjo za spremembo prodajnih zavez. Predlagala je, da se postopek prodaje začne letos in konča najpozneje do konca leta 2019. Dokler se lastniški delež države ne bi zmanjšal na največ 25 odstotkov plus eno delnico, bi 100-odstotni delež upravljal neodvisni zaupnik.

Nadaljevanje konstruktivnega dialoga

Po besedah Vraničar Ermanove je pomembno, da se bodo po oddaji odgovora s komisijo nadaljevali konstruktivni pogovori za mogoče dogovorne rešitve za spremembo zavez. Vsi drugi scenariji bi namreč predstavljali večje tveganje za ohranjanje vrednosti državnega premoženja, je opozorila.

Komisija naj bi v skladu s pravili o državnih pomočeh končno odločitev po preučitvi odgovora Slovenije in morebitnih pripomb tretjih strank, ki jih je mogoče podati do 15. aprila, sprejela v 18 mesecih po odprtju postopka poglobljene preiskave. Slovenija bo lahko podala odgovor na morebitne pripombe tretjih strank.

Spremembe zakona, da bi se izognili trošenju

Finančna ministrica je napovedala tudi, da se namerava zahtevam po povečani porabi, ki so jih spodbudila ugodna gospodarska gibanja, zoperstaviti z okrepitvijo določb zakona o javnih financah. Ustrezne spremembe zakona namerava vladi predlagati še ta teden.

V sredo objavljeni prvi podatki statističnega urada o petodstotni gospodarski rasti v letu 2017 so finančno ministrico razveselili, kljub temu pa je danes opozorila, da moramo vseeno ohraniti zelo osredotočeno javnofinančno in ekonomsko politiko. "Če hočemo ohraniti odgovornost do prihodnjih rodov, je ne smemo," je na pričakovanja številnih, da bo vlada zaradi ugodnih gospodarskih gibanj krepko razvezala javnofinančno blagajno, odgovorila ministrica.

Potrdili zakon o gasilstvu

Na seji vlade so med drugim potrdili tudi besedilo predloga dopolnitve zakona o gasilstvu, ki ureja dodatek za stalnost poklicnim gasilcem primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici, so objavili na Twitterju. Vlada s tem izpolnjuje zavezo iz stavkovnega sporazuma. Predlog pa v DZ pošilja v obravnavo po skrajšanem postopku.

Potrdili energetski koncept Slovenije

Sprejet je bil tudi predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije, s katerim želi v državi zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način. Med prioritetami dolgo pričakovanega energetskega koncepta sta tudi prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Potrdili energetski zakon

Na vladi so sprejeli tudi predlog novele energetskega zakona, ki vključuje nujne spremembe, povezane z implementacijo dveh evropskih direktiv, ustavne odločbe ter smernice za državno pomoč za okolje in energijo. Prejšnji mesec je DZ namreč zavrnil prejšnji predlog novele tega zakona zaradi nekaterih spornih členov, ki jih nov predlog ne vključuje.

Sprejem predlaganih sprememb je nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, je v predlogu zakona navedlo ministrstvo za infrastrukturo.

Evropska komisija je Sloveniji namreč že poslala uradni opomin, ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti. Gre za trgovine, nakupovalne centre, restavracije, gledališča, banke in hotele.

