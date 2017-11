Vlada umaknila uredbo za zvišanje plač vodilnih v javnem sektorju

Masa za plače bi se povečala za nekaj manj kot 9 milijonov evrov

16. november 2017 ob 20:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Vlada je s četrtkove seje umaknila predlog uredbe o plačah v javnem sektorju, s katero bi se vodilnim v javnem sektorju plače skupno povečale za 8,8 milijona evrov na leto.

Direktorjem se plače že vrsto let niso spremenile in so bile predmet varčevalnih ukrepov, je argument vlade. Predlog so iz četrtkove seje umaknili, ker se s sindikati še pogajajo o odpravi plačnih nesorazmerij pri javnih uslužbencih, ki imajo precej nižji plačni razredom od direktorjev. Vlada ob tem izpostavlja, da imajo sindikati na pogajanjih previsoke zahteve, ki predstavljajo celo več 100 milijonsko obremenitev javnih financ.

"Zahteve so izjemno visoke in prehitevajo proračunske zmožnosti in dokler tega v celoti ne uskladimo, ne bomo imeli parcialnih rešitev za nobeno skupino," je pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Sindikatom se zdi nesprejemljivo, da jih vlada krivi za umik uredbe. "Češ nismo se z njimi še do konca dogovorili, hkrati pa na pogajanjih imajo izrazito restriktivne predloge. To pomeni preprosto, da vlada nima dovolj poguma, da bi povedala, da se je pač ustrašila javnega mnenja," je povedal glavni tajnik Sviz-a in predsednik Konfederacije javnega sektorja Branimir Štrukelj.

Dvig plač bi veljal za rektorje, dekane, načelnike upravnih enot, glavne inšpektorje, pa tudi za okoli 1200 ravnateljev vrtcev in šol. Ti opozarjajo na velike anomalije pri njihovih plačah, ki se vlečejo že od leta 2006.

"Kakšna je odgovornost, če ravnatelj odgovarja, tudi kazensko, za zdravje in življenje mladoletnikov ali pa če je to direktor kakšnega drugega javnega zavoda, kjer sploh nimajo kaj dosti opravka z ljudmi. Da ne omenjam množice uradnikov na ministrstvih, ki so umeščeni višje od večine ali vseh ravnateljev šol," poudarja Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva. Če do odprave nesorazmerij ne bo prišlo, bodo pripravili protestni shod.

VIDEO Vlada ni odločala o dvigu plač direktorjev

Aleksandra Trupej, TV Slovenija