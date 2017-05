Vlada v savinjski regiji: ministrica obljubila denar Topolšici

Poudarki Zdravstvena ministrica obljubila 700.000 evrov za plače

Obisk bo vlada sklenila v sredo v Celju

9. maj 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 12:25

Celje - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je v okviru obiska vlade v savinjski regiji sešla z vodstvom bolnišnice Topolšica in obljubila, da bo vlada našla 700.000 evrov za plače.

Ministrstvo bo tako v okviru kratkoročne rešitve zagotovilo 700.000 evrov za izplačilo majskih plač 240 zaposlenim v Bolnišnici Topolšica in za poplačilo najnujnejših dobav, da ne bi prišlo do zaustavitve dobave zdravil. Vlada bo po ministričinih besedah ustrezen sklep sprejela najkasneje na seji v četrtek.

V pripravi dolgoročnejše rešitve za Topolšico

Obenem pa je ministrica napovedala, da pripravljajo dolgoročnejše rešitve za vzpostavitev stabilnega poslovanja bolnišnice, a bodo prej opravili še poglobljen finančni pregled poslovanja zadnjih let, da bodo ugotovili, koliko finančnih sredstev je potrebnih za dolgoročno saniranje bolnišnice. Načrtujejo tudi povezovanje celjske in bolnišnice v Topolšici, pri čemer je po besedah ministrice stroka tista, ki bo povedala, kakšno bo to povezovanje. Dodala je, da gre pri tem za bolj dolgotrajen postopek, pri katerem morajo delovati skladno z zakonom o zavodih, ki pa žal ne ponuja veliko možnih rešitev.

Ravno v ponedeljek je sicer organom pregona naznanila sume kaznivih dejanj pri poslovanju Bolnišnice Topolšica, predvsem v povezavi z naložbami in dolgoročnim zadolževanjem brez soglasja. Pozneje bo obiskala še Zdravstveni dom Nazarje in Psihiatrično bolnišnico v Vojniku

Dvodnevni obisk savinjske revije

Vlada je sicer dvodnevni obisk savinjske regije začela s posvetom o krožnem gospodarstvu, sledii bodo obiski ministrov po javnih zavodov in podjetjih ter srečanja s tamkajšnjimi župani. Posveta o krožnem gospodarstvu so se med drugim udeležili gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predstavniki več drugih ministrstev, ki prehod v zeleno gospodarstvo vidijo kot priložnost za rast in krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi. Pri tem je ključno razvijati krožne modele gospodarstva, ki pa zahtevajo povezan in celostni pristop, pri čemer je ključno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov, so opozorili.

V regiji po podatkih statističnega urada deluje skoraj 21.000 podjetij, ki so po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2015 pridelali 17.225 evrov bruto domačega proizvoda na prebivalca, kar pomeni, da skupaj ustvarijo več kot 11 odstotkov narodnega BDP-ja in se s tem uvrščajo na tretje mesto. Povprečna plača pa je nižja od slovenskega povprečja (1039 evrov), saj znaša 955 evrov, ob tem pa ima savinjska regija najvišjo stopnjo tveganja revščine med regijami.

Premier Miro Cerar bo obisk začel v celjskem judoklubu na Lopati pri Celju, nadaljeval pa z obiskom Pivovarne Laško in družbe Tajfun na Planini pri Sevnici. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan si bo ogledal žalsko fontano piva, obiskal Sadjarstvo Mirosan in Mlekarno Celeia, kjer se mu bo pridružil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki bo obisk začel v družbi Štore Steel, nato pa obiskal še podjetje KLS Ljubno.

V sredo se bo vlada najprej sešla na delovnem posvetu v Rogaški Slatini, sledili bodo ločeni programi premierja Cerarja in ministrov. Med drugim bosta potekala srečanje z župani in posvet z gospodarstveniki regije. Predviden je podpis sporazuma za gradnjo obvoznice Dramlje - Šentjur, pa tudi dogodek Dialog z mladimi o tem, kako mladim zagotoviti ustrezna in dostopna stanovanja.

Po posameznih programih predstavnikov vlade bo v Celju ob koncu obiska še Regionalni razvojni dialog za savinjsko regijo, ki je namenjen srečanju vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi predstavniki regije.

T. K. B.