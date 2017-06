Vlada za nadzornika SDH-ja predlaga Kržana in Bertonclja

Bo tokratno imenovanje nadzornikov SDH-ja uspešno?

1. junij 2017 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za nova nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) vlada predlaga Igorja Kržana, direktorja podjetja Aluplus, in Andreja Bertonclja, profesorja na Fakulteti za management na Primorskem.

Predlog je za glasovanje na vladi pripravila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Kandidata, ki ju mora zdaj potrditi še DZ, je izbrala med petimi predlogi, ki jih je zanjo pripravila strokovna komisija za nadzorni svet SDH-ja. Na javni poziv se jih je sicer prijavilo 24, 15 jih je izpolnjevalo pogoje.

Kot je ministrica za finance povedala na novinarski konferenci po seji vlade, vlada predlog pošilja v DZ, tako da bi ta lahko o predlogu za nova kandidata v nadzornem svetu SDH-ja odločal na junijski seji. Kandidata sta se po njenih navedbah uvrstila v skupino petih, ki bi bili najprimernejši tako z vidika njihovih dozdajšnjih izkušenj na področju gospodarstva kot glede na specifična znanja, ki jih je treba v okviru nadzornega sveta zapolniti.

Politične igrice in odstop Žmavca ter Puljića

V nadzornem svetu SDH-ja sta se dve mesti sprostili, potem ko je decembra lani umrl član Drago Ferfolja, članica Lidia Glavina pa je prevzela mesto predsednice uprave SDH-ja. Za ti mesti sta se na predlog ministrice potegovala Franc Žmavc in Željko Puljić, ki pa sta po številnih zapletih in - kot sta dejala - zaradi političnih igric le dan pred glasovanjem DZ-ja o njunem imenovanju odstopila od kandidature.

V nadzornem svetu so predsednik Damjan Belič in člana Duško Kos ter Barbara Smolnikar. Ker se ta kot predsednica uprave NLB-ja Vita zaradi potencialnega konflikta interesov izloča iz odločanja o vsem, kar je v povezavi z NLB-jem, je Belič pred odločitvami SDH-ja glede prodaje NLB-ja sodišču predlagal, naj Kržana vanj imenuje do imenovanja novega člana oz. članov nadzornega sveta po zakonu o SDH-ju.

