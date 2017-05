Vladni sokol zadnja leta vse bolj uporab(lj)en - tudi za prevoz organov

Falcon je država kupila leta 2001

5. maj 2017 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Vladno letalo Falcon je zadnja leta vse pogosteje v uporabi, tudi zato, ker v sodelovanju s Slovenija Transplantom prevaža organe za presaditve.

Od podpisa pogodbe s Slovenija Transplantom (marca 2015) do konca letošnjega aprila so dežurne posadke z letalom Falcon v Slovenijo pripeljale 19 organov za presaditev in cepivo, samo letos štiri. Več o novem poslanstvu vladnega letala bodo v zavodu Slovenija Transplant predstavili dopoldne na novinarski konferenci.

Letalo Falcon je država sicer kupila že leta 2001 za 33 milijonov dolarjev, a ga je, še preden ga je prevzela od proizvajalca, že dala v najem ameriškemu najemniku, ki pa ga je leta 2009 zaradi recesije vrnil. Od takrat pa država zanj ne najde prave naloge.

Po letu 2003 je namreč vse vlade skrbelo le, kako bi se vladnega sokola znebile. Tudi ko smo ga leta 2009 dobili nazaj in plačali drag servis, se vsi predsedniki v vladi zaradi javnega mnenja raje ugotavljali, kako se ga znebiti, kot pa, kako ga uporabljati. Prvi, ki je presekal gordijski vozel, je bil obrambni minister Roman Jakič, ki je s falconom poletel na obisk slovenskih vojakov v Libanon.

Od leta 2013 vse večkrat v uporabi

Od leta 2013 dalje pa ni bil več greh uporabljati letalo, saj je za vlado opravil 25 poletov. V letu 2014 že 31, leto pozneje 64, lani samo za potrebe države že 104. Ker je falcon vpisan v register vojaških zrakopolovov, ga ponujamo tudi v okviru VIP-prevozov zveze Nato in EU-ja, a je bil do zdaj v tako imenovanem programu ATARES uporabljen le dvakrat.

Cena ure letenja s falconom je bila oblikovana na podlagi posebnega pravilnika in znaša 4221 evrov. Naročnik poleta pa je poleg tega dolžan še kriti morebitno razledenitev letala in morebitne stroške prenočitve posadke. Za lansko leto so v obrambnem proračunu zagotovili 320 tisoč evrov denarja za skupno 170 ur letenja. Za prihodnji dve leti je vlada v obrambnem proračunu odobrila za 400 ur letalskih prevozov za svoje člane.

T. K. B., Robert Škrjanc, Radio Slovenija