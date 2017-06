Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Teharska cesta v Celju. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Voda zalivala objekte v severovzhodni Sloveniji

V Moravskih Toplicah in Murski Soboti poplavilo kleti dveh hotelov

2. junij 2017 ob 23:13

Celje - MMC RTV SLO

Širše območje Štajerske, Koroške in Pomurja je zvečer zajelo neurje z obilnim nalivom, med drugim je prizadelo tudi Celje, kjer je zalilo nekaj cest in objektov, močan veter pa je podiral drevesa.

O nevšečnostih poročajo tudi iz drugih krajev - Ormoža, Dravograda, Slovenj Gradca, Raven na Koroškem, Slovenskih goric, Moravskih Toplic, Ropoče, Dolnjih Slavečev in Murske Sobote. Ponekod je padala tudi toča.

Iz Citycentra Celje so sporočili, da so meteorne vode vdrle tudi v njihove prostore in povzročile materialno škodo, ki jo še ocenjujejo. Nakupovalno središče so predčasno zaprli zaradi čiščenja, v soboto pa bo normalno poslovalo.

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v Moravskih Toplicah in Murski Soboti poplavilo kleti dveh hotelov.

Spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij s Teharske ceste v Celju.



M. R.