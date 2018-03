Vodje poslancev NSi-ja, DeSUS-a in SD-ja: Volitve čim prej

Pahor lahko volitve razpiše v prvih treh junijskih nedeljah

8. marec 2018 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je začel posvetovanja z vodji poslanskih skupin o mogočih rokih za izvedbo parlamentarnih volitev. V NSi-ju, DeSUS-u in SD-ju si želijo čimprejšnjih volitev.

Predsednik republike Borut Pahor je že opravil posvetovanje z vodjem poslanske skupine NSi-ja Jožefom Horvatom, ki je predlagal, naj volitve razpiše za 10. junij. To se Horvatu zdi najbolj optimalen datum, da bi lahko izpeljali predvolilno kampanjo, novo vlado pa bi lahko dobili takoj po poletnih počitnicah.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han ocenjuje, da bi morale biti volitve, "glede na situacijo v državnem zboru prihodnjo nedeljo". Ker pa se volitev v skladu z zakonom pred junijem ne da izvesti, se Han zavzema, da bi te potekale čim prej, prvo ali drugo junijsko nedeljo.

Tudi vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša ima podobno mnenje. "Situacija v DZ-ju je čisto predvolilna, najbolje, da se to čim prej konča," je dejal po današnjem koalicijskem sestanku pri predsedniku vlade Miru Cerarju.

Trenutno je na posvetu pri Pahorju vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer, sledili bodo Jože Tanko (SDS), Bojan Dobovšek (nepovezani poslanci), Matjaž Han (SD), Luka Mesec (Levica), Franc Jurša (DeSUS) in nato poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti Laszlo Göncz in Roberto Battelli.

Mandat aktualnemu sklicu DZ-ja sicer poteče 1. avgusta, volitve pa lahko potekajo najprej dva meseca in najpozneje petnajst dni prej. Že nekaj časa se kot najverjetnejša možnost datuma volitev omenja eno od prvih treh nedelj v juniju.

Posveti glede morebitnega novega bančnega guvernerja

Posvetovanja pri predsedniku Pahorju so namenjena tudi predvidenim kandidacijskim postopkom. Predsednik republike bo, kot kaže, kmalu sprožiti tudi postopek za imenovanje novega guvernerja Banke Slovenije, saj naj bi še ta mesec članice EU-ja aktualnega guvernerja Boštjana Jazbeca potrdile za člana enotnega odbora za reševanje bank v okviru bančne unije.

