Vojaki bodo ob sklenitivi delovnega razmerja prejeli denarno nagrado

Vlada sprejela novo obrambno zakonodajo

31. avgust 2017 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela predloga zakona o obrambi in zakona o službi v Slovenski vojski. Z njima vlada želi posodobiti obrambni sistem in nadgraditi rešitve za razvoj Slovenske vojske.

Zakonodaja med drugim prinaša dopolnjen sistem pravic za vojake po 45. letu starosti. Tako ohranja sistem pogodb za določen čas, po omenjeni starosti pa ima vojak pravico do zaposlitve v državni upravi ali pa do došolanja za civilni poklic oziroma do odpravnine.

Poleg tega ima vojak že med zaposlitvijo možnost napredovanja v podčastnika, to pa pomeni, da dobi tudi zaposlitev za nedoločen čas. Glede na zadnji kompromis v vladi je predvidena tudi dodelitev nagrade ob sklenitvi delovnega razmerja za pet oz. deset let.

Omenjene delovnopravne zadeve so po novem del zakona o službi v Slovenski vojski, medtem ko v zakonu o obrambi ostajajo le še nekatere določbe, ki so vezane na vse delavce na obrambnem področju. Poleg tega so v medresorskem usklajevanju v zakon o obrambi vnesli še nekatere druge manjše popravke, pri čemer je povečini šlo za usklajevanje z ostalo zakonodajo.

Koalicijski kompromis

Pred sejo vlade so koalicijski partnerji dosegli kompromis glede predloga za dodatek k plačam vojakov za dva plačna razreda. Nadomestila ga bo nagrada ob sklenitvi delovnega razmerja za pet oz. deset let.

Nagrada ob sklenitvi delovnega razmerja bo ustrezala znesku dveh plačnih razredov, je po sestanku koalicije pojasnila ministrica za obrambo Andreja Katič. S tem kompromisom po njenih besedah sledijo mnenju ministrstva za javno upravo, da ne rušijo razmerja med uniformiranimi poklici, kar zadeva plačne razrede.

Po mnenju Katičeve bo tako zaposlitev v Slovenski vojski privlačnejša tudi za mlade. Ta zakonodaja je tako pomembna, da je prav, da iščejo rešitve in da gre naprej v DZ, je poudarila.

Predloga zakona o obrambi in zakona o službi v Slovenski vojski sicer že nekaj časa čakata na obravnavo na vladi, a nista bila usklajena z ministrstvom za javno upravo in ministrstvom za notranje zadeve. Ali je kompromis sprejemljiv tudi za notranje ministrstvo, za zdaj še ni znano, saj ministrica Vesna Györkös Žnidar izjav pred sejo vlade ni dajala.

G. C.