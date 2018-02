Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! eta 2010 je bilo v SV 7600 pripadnikov stalne sestave, lani pa le še 6900. Resolucija o dolgoročnem razvoju in opremljanju SV pa kot cilj predvideva celo 10.000 pripadnikov stalne sestave. Foto: BoBo Dodaj v

Vojaki sami pripravili zakon o izboljšanju stanja v vojski

Upajo na pomoč poslancev

12. februar 2018 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sindikat vojakov je pripravil svoj predlog zakona o interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske in ga poslal na vlado. Predsednik sindikata Gvido Novak upa, da bodo poslanci pomagali pri sprejetju.

Sindikalni interventni zakon upošteva, čemu vse se morajo vojaki odrekati, je povedal Novak in dodal, da so vse dejavnike ovrednotili in za sedem takih ovrednotenj predlagali dvig vojakove plače za po 60 evrov. Predlagajo tudi druge bonitete, od subvencije vrtca do vojaških popustov v trgovinah. Vse te ukrepe so v sindikatu ocenili na 300–400 evrov mesečno na posameznega pripadnika SV.

Predvideli so tudi rešitve za odpravo štirih največjih anomalij, ki so se v SV zgodile v preteklosti, posledice teh anomalij pa so nezadovoljni pripadniki SV. "Zaradi teh anomalij se ruši vojaška hierarhija, saj se dogaja, da imajo podrejeni na manj zahtevnih delovnih mestih višjo plačo kot njihovi nadrejeni. To je v vojski, ki je hierarhična struktura, še posebej nedopustno," je poudaril Novak.

Upajo na pomoč poslancev

Če vlada predloga vojaškega sindikata ne bi vložila v DZ, nameravajo v sindikatu besedilo poslati vsem poslancem s pobudo, naj besedilo vložijo kot poslanski zakon za sprejem po hitrem postopku, je še dejal Novak.

Število pripadnikov SV se stalno zmanjšuje, poklic pa tudi zaradi plače ni dovolj privlačen, da bi pritegnili zadostno število novih kandidatov. Leta 2010 je bilo v SV 7.600 pripadnikov stalne sestave, lani pa le še 6.900. Resolucija o dolgoročnem razvoju in opremljanju SV pa kot cilj predvideva celo 10.000 pripadnikov stalne sestave.

Predsednik vojaškega sindikata vladi tako očita, da je "grobar Slovenske vojske". "V celem mandatu ni bilo storjeno nič, da bi se stanje izboljšalo in smo tik pred propadom SV," je ocenil. Novaka je sprejel poslanec SDS-a in predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Žan Mahnič, ki vojakom obljublja podporo. Mahnič je poudaril tudi nedavno pismo načelnika generalštaba SV Andreja Ostermana Svetu za nacionalno varnost, v katerem je opozoril, da je zaradi trenutnih razmer v SV ogrožena celo varnost države. To je po besedah Mahniča zadostna podlaga, da bi vlada predlog zakona, ki ga je pripravil Sindikat vojakov Slovenije, v parlamentarno proceduro vložila po nujnem postopku.

Zakona obrambnega ministrstva nimata podpore

Sicer je Mahnič znova povedal, zakaj predloga zakonov o obrambi in o službi v slovenski vojski, ki ju je pripravilo ministrstvo za obrambo, stojita. Dejal je, da raziskovalni center DZ-ja pripravlja primerjave ureditev obrambnega področja v drugih državah, kar bo služilo kot podlaga za javno razpravo o predlogu zakona o obrambi. Predlog, naj se o zakonu o obrambi, ki mu zakonodajno-pravna služba državnega zbora očita celo neustavnost v nekaterih točkah, opravi javna razprava, so na decembrski seji odbora za obrambo podprli tako opozicijski kot tudi nekateri koalicijski poslanci.

A. K. K.