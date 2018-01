Vojnović: Holokavst dejansko ni nikoli minil

Po letu 1945 se v svetu ni nič zares spremenilo, saj so se vojne nadaljevale in začenjale nove, povojne diktature pa so po svoji krutosti presegale ena drugo, je v svojem govoru na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve holokavsta poudaril režiser in pisatelj Goran Vojnović.

Tako je izpostavil, da so mnogi po koncu druge svetovne vojne govorili "nikoli več," a se kljub temu od konca druge svetovne vojne po svetu vrstijo pogromi in genocidi. "Celo demokratične, zahodne države, ki so danes sicer upravičeno ponosne na 73 let zahodnega miru, so v imenu tega miru nekaznovano sejale smrt po vsem svetu. Mi pa smo kljub temu leto za letom izgovarjali 'nikoli več'. Nikoli več, smo govorili, dokler nismo zgodovine ponovili, še malce bolj krvavo, še malce bolj bratomorno," je dejal in spomnil na vojno na Balkanu ter današnja dogajanja v Siriji, Jemnu, Iraku, Afganistanu, Burmi, Sudanu in Kongu.

Kljub temu pa je po njegovem nujno, da se žrtev holokavsta spominjamo, hkrati pa se moramo tudi vprašati, kam gremo. "Dan, ko se spomnimo na žrtve holokavsta, naj bo zato tudi dan, ko se opomnimo. Opomnimo se, da smo si nekoč rekli 'nikoli več' in da smo se izneverili sami sebi. Opomnimo se, da so bili ljudje, ki so zagrešili najbolj nedoumljiva grozodejstva v zgodovini, ljudje prav takšni, kakršni smo mi," je dejal Vojnović



Proslave, ki jo je organizirala Zveza združenj borcev za vrednote NOB, sta se med drugim udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Med drugim so na slovesnosti spomnili da je v taboriščih med drugo svetovno vojno trpelo več kot 60.000 ljudi iz Slovenije, več kot 12.000 pa se jih ni nikoli vrnilo domov. V holokavstu je bilo pomorjenih okoli šest milijonov judov.

