Vojska je morala skoraj vsak dan pomagati pri reševanju

Število posredovanj letos občutno večje

3. januar 2017 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dežurni posadki 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske sta lani 360-krat posredovali v reševalnih akcijah. Največ je bilo posredovanja v gorah.

V gorah sta posadki morali posredovati 195-krat, 165-krat pa sta poskrbeli za helikopterski nujni medicinski prevoz, sodelovali pri iskanju pogrešanih oseb in se vključili v gašenje požara, so sporočili iz Slovenske vojske. Za primerjavo, lani je bilo opravljenih 226 reševalnih akcij, pri čemer je posadka naletela 270 ur in prepeljala 254 ljudi.

Posadke so prepeljale 400 poškodovanih ali obolelih, 800 reševalcev, 45 ton opreme za prvo pomoč, naletele 550 ur in nad pogorišča odvrgle približno milijon litrov vode. Vse to je stalo okoli 1,2 milijona evrov. Poleg tega so od marca 2015 dežurne posadke 152. letalske eskadrilje z letalom falcon v Slovenijo pripeljale 16 organov za presaditev in cepivo.

Za medbolnišnične prevoze, reševanje v gorah in na težko dosegljivih območjih sta na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika na Brniku vsak dan v vidnem delu dneva pripravljena helikopterja Slovenske vojske. Tričlanska posadka helikopterja in dežurna reševalna ekipa sta pripravljeni za polet v 15 minutah.

A. Č.