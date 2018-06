Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mimoidoči ne bodo videli nič posebnega ... Foto: BoBo ... televizijski gledalci pa vse mogoče. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice 65 obvestil o kršitvah volilnega molka Dodaj v

Volilna nedelja na spletu, radiu in televiziji: pri nas izveste vse

Ob 19.00 vzporedni izidi

3. junij 2018 ob 07:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pestro volilno nedeljo bomo ves dan in zvečer podrobno spremljali tudi v Multimedijskem centru RTV Slovenija, na Televiziji in Radiu Slovenija. Med drugim bodo svoje povedali mladi v okviru MMC-jevega projekta Grem volit!, volilni večer pa bo oplemenitila tudi obogatena resničnost (AR).

Na MMC-ju bomo ves dan spremljali volilno dogajanje, ob 19.00 boste na naši spletni strani izvedeli, kakšni so izidi vzporednih volitev, prek MMCživo pa boste lahko iz minute v minuto spremljali dogajanje v volilnih štabih in medijskem središču ter preštevanje glasov oz. izidov, ki jih bo objavljala Državna volilna komisija, ki jih bomo tudi analizirali z različnimi sogovorniki, izvedeli pa boste tudi, kako volitve odmevajo na družbenih omrežjih. V živo se bomo med 20.00 in 20.45 oglasili iz medijskega središča na Gospodarskem razstavišču, kjer se bo voditeljica Polona Brajkovec v živo pogovarjala z mladimi iz projekta Grem volit! Spremljajte nas na www.rtvslo.si, Facebooku in Twitterju.

Radio: izidi, komentarji, analize

Na Radiu Slovenija bomo ob 19. uri v Radijskem dnevniku objavili izide vzporednih volitev in se takoj nato vklopili v štabe strank, kjer bodo naši novinarji iskali prve odzive političnih prvakov. Ob 19.30 se bo na 1. programu Radia Slovenija začela volilna oddaja, ki jo bo vodila Jolanda Lebar. Novinarji se bodo v živo javljali iz volilnih štabov strank z odzivi tako predsednikov strank kot drugih pomembnih strankarskih veljakov, nekdanjih in prihodnjih poslank in poslancev. Mikrofoni bodo odprti tudi v novinarskem središču na Gospodarskem razstavišču, kamor se bodo ob koncu dneva stekale poti politikov, ki so nastopali na tokratnih volitvah. Voditeljici se bosta v studiu pridružila Tomaž Deželan in Goran Novkovič, izide bo komentirala tudi urednica notranjepolitičnega uredništva Tanja Starič. Iz Maribora se bo oglasil Tone Partljič, slišali boste lahko tudi, kaj od nove vlade v imenu gospodarstva pričakuje Sonja Šmuc. Iskali bomo tudi odzive sindikalistov, predstavnikov mladih, sprehodili pa se bomo tudi med tujimi novinarji, ki tokrat z velikim zanimanjem spremljajo slovenske parlamentarne volitve. V živo bomo tudi prenašali prve tiskovne konference in sporočila volivcem prihodnjih parlamentarnih strank. Vse, kar bo dogajalo, bomo spremljali tudi na Twitter profilu Prvega programa.

Prva TV-poročila ob 11.00, posebna oddaja od 17.25

Televizija Slovenija bo na volilni dan ves dan spremljala potek volitev. Začeli bomo že s posebnimi Poročili ob 11. uri, nadaljevali s Prvim dnevnikom ob 13. uri, Poročili ob 17. uri. Ob 17.25 pripravljamo posebno oddajo Volitve 2018, s katero bomo čakali do zaprtja volišč oziroma do Dnevnika. Spominjali se bodo preteklih volitev, pogledali v svet, analizirali volilno udeležbo, pričakujemo zanimive goste. Natanko ob 19.00 bomo razglasili izide vzporednih volitev, ki jih za Televizijo Slovenija pripravlja Inštitut Mediana in se takoj nato vklapljali v volilne štabe, kjer bodo izide prvič komentirali zmagovalci in poraženci. Od 19.50 pa do 23.30 pa sledi posebna volilna oddaja Volitve 2018, v kateri bomo z najrazličnejšimi gosti analizirali in komentirali volilne izide ter se vklapljali v štabe in v tiskovno središče. Volilni večer bomo zaključili s Poročili ob 23.30. Skozi volilni dan nas bodo vodili Katarina Golob, voditeljica Poročil ob 11.00 in Prvega dnevnika, nato bo vodenje prevzel Dejan Ladika, večerno volilno oddajo pa vodijo Igor Bergant, Rosvita Pesek in Marcel Štefančič.

Televizijci s projektom z obogateno resničnostjo

Gre za napredno tehnologijo, ki uporabniku omogoča, da v resničnem okolju vidi virtualne oziroma navidezne elemente. V soboto popoldne je na ploščadi pred hramom demokracije mrgolelo pridnih mravljic, ki so pripravljali vse potrebno, da bo televizijski zaslon nocoj še posebej oživel. Rokave je zavihalo okoli 20 ljudi – kamermani, tehniki v reportažnem vozilu, računalničarji, programerji.

Za nocojšnjo volilno oddajo je Televizija Slovenija namreč pripravila projekt z obogateno resničnostjo (AR). To pomeni, da se grafika ne bo izrisovala samo na televizijskem ekranu, kot smo gledalci običajno vajeni, ampak bo postavljena v resnični prostor. Pred parlamentom se bodo tako računalniško virtualno predvajali izidi volitev, predvidena sestava prihodnjega parlamenta, podatki o volilni udeležbi, delež glasovanja po regijah ...

"Novost, ki gledalcu na lepši in bolj dojemljiv način pokaže, kaj se dogaja na volitvah. To je dodana vrednost, ker smo televizija, nismo radio, zato imamo možnost izraziti se tudi vizualno," nam je pojasnila režiserka projekta Urška Žnidaršič. Čeprav bo stvar na zaslonih vidna le nekaj ur, pa jih je bilo v projekt vloženih še veliko več. Ogromno je bilo predpriprav, te so namreč bistvene – kako, kje, kakšen kader, kakšna grafika, kakšno gibanje kamere.

"Že vnaprej si moraš izbrati točen kader, kje bo pozicionirana kamera, saj nato točno na ta izrez grafik izrisuje to, kar želiš videti," našteva Žnidaršičeva, ki pravi, da se s projektom ukvarjajo že od februarja, na teren so odšli na začetku aprila, ko so določili kader in vse poslikali, da se je dela lahko nato lotil tudi grafik.

Da je le ne bi zagodlo vreme

Vsi skupaj pa so že včeraj na Trgu republike zaskrbljeno zrli v nebo in na mobilnih telefonih pregledovali vremenske napovedi. Upajo namreč na lepo vreme, saj bodo v nasprotnem primeru na zaslonu vidne dežne kaplje. "Slikamo pač resnični prostor, konkretno prostor pred parlamentom, in če bo tam deževalo, bo ta potem tudi v kadru," pravi režiserka, ki se boji predvsem v zadnjih dneh pogostih poznopopoldanskih neviht in močnih nalivov. A potrudili se bodo, da projekt vsekakor spravijo pod streho – pa čeprav ne dobesedno.

T. H., K. T., foto: Žiga Živulović/BoBo