Volilna udeležba do 11. ure je bila nekoliko nižja kot v prvem krogu

Do 19. ure še vedno velja volilni molk

12. november 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 14:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volilna udeležba v drugem krogu volitev za predsednika republike je bila do 11. ure 12,31-odstotna. Najvišja udeležba je bila v volilni enoti Kranj, najnižja pa v Mariboru.

Udeležba v volilni enoti Kranj je bila 13,74-odstotna, v Mariboru pa 10,76 odstotka, je povedal namestnik predsednika Državne volilne komisije Peter Golob. V prvem krogu je bila volilna udeležba do 11. ure za odtenek višja, in sicer 13,39 odstotka.

Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk.

Glasovanje na več kot 3000 voliščih

Svoj glas za enega izmed kandidatov – zdajšnjega predsednika Boruta Pahorja ali kamniškega župana Marjana Šarca – bo lahko oddalo natančno 1.716.039 volilnih upravičencev na 3194 voliščih po Sloveniji in v tujini.

Ob 7. uri zjutraj se je namreč odprlo 3074 rednih voliščih v Sloveniji in 88 volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Več kot polovica volišč v Sloveniji, in sicer 1790, je dostopnih invalidom. Volivci v tujini pa lahko glas oddajo na enem izmed 32 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Šarec mirno pričakuje večer

Šarec je svoj glas oddal ob 9. uri na volišču v Šmarci pri Kamniku. Dejal je, da je v naporni volilni kampanji lahko "pokazal, kaj bi želel poudariti kot predsednik". Kamniški župan bo dan preživel doma, "v miru in v pričakovanju večera". Izrazil je upanje, da se bo drugega kroga volitev udeležilo vsaj toliko volivcev, kot se je prvega. Volilna udeležba je bila tedaj nekaj več kot 44-odstotna.

Miren tudi Pahor

Pahor je na volišče v Šempetru pri Gorici prišel ob 11. uri. Dejal je, da je bilo v tej predvolilni kampanji nekaj kontraverz, eno od protislovij pa je tudi to, da je danes veliko bolj miren, kot je bil v prvem krogu. Ni več tiste vznemirjenosti, kot je bila v prvem krogu in je bila posledica velikih pričakovanj.

"Ta vznemirjenost je bila posledica velikih pričakovanj, ta so imeli nekateri ljudje. Te vznemirjenosti zdaj ne čutim, ta mirnost in zadoščenje sta glavni značilnosti zdajšnjega razpoloženja," je povedal Pahor.

Meni, da dobro pozna slovensko dušo, zato da se lahko nadeja zmage, četudi tesne. Kot politologa pa ga bo verjetno še nekaj časa zanimalo dejstvo, da je med volilno kampanjo prišlo do neke zamenjave vlog med dvema, ki sta ostala v predsedniški kampanji. "Med menoj kot obstoječim predsednikom, ki mu je bil pripisan populizem in je želel k stvarnim vprašanjem, in izzivalcem, ki mu je bila pripisana državniška drža. To je zelo zanimivo, kako so se te vloge obrnile, in videli bomo, kako so jih razumeli ljudje," je razmišljal.



Ob komentarju kampanje je poudaril, da je bil v predsedniški tekmi pošten in ni "zdrsnil pod raven, ki jo zahteva predsednikovo dostojanstvo".

Volilna nedelja na MMC-ju Vabljeni k spremljanju posebnega MMC-jevega spletnega prenosa po volitvah. Volilno dogajanje bomo spremljali s prvimi izidi ob 19. uri, od 20. ure dalje pa boste na spletni strani in Facebook live lahko spremljali dogajanje v Cankarjevem domu, kjer se bomo pogovarjali z mladimi iz projekta "Grem volit" in analitiki.



Volivci so obvestila o volišču in dnevu glasovanja na dom prejeli že pred prvim krogom, veljajo pa tudi za drugi krog. Na volišča lahko pridejo tudi brez obvestila, glasujejo pa na istem volišču kot v prvem krogu.

Glasujejo z veljavnim osebnim dokumentom, volivec pa bo po prihodu na volišče prejel glasovnico, na kateri je tudi posebno navodilo, kako se glasuje. To stori tako, da na glasovnici formata A5 obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje. Kandidata sta na glasovnici navedena po naslednjem vrstnem redu: Borut Pahor in Marjan Šarec.

Pri ugotavljanju, ali je glasovnica veljavna, imajo prednost oznake, kot so določene v navodilu, sicer pa bo veljavna vsaka glasovnica, na kateri bo volja volivca jasno razvidna.

Vse do zaprtja volišč je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. Od začetka volilnega molka opolnoči s petka na soboto so do danes do 11. ure prejeli 34 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Mandat bo nastopil 23. decembra

Po zaprtju volišč ob 19. uri bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Državna volilna komisija (DVK) bo najprej, malo po 19. uri, objavila izide predčasnega glasovanja, ki je potekalo med torkom in četrtkom in na katerem je glasovalo 1,54 odstotka volilnih upravičencev. Nato bo DVK začel sproti objavljati delne neuradne izide nedeljskega glasovanja, odločitev volivcev pa naj bi bila jasna okoli 21. ure.

A to še ne bodo končni izidi glasovanja, saj bodo v ponedeljek prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje pa še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine.

Po izvolitvi bo novi predsednik, čigar pristojnosti so v Sloveniji sicer predvsem reprezentativne in protokolarne narave, mandat nastopil v soboto, 23. decembra, po izrečeni prisegi v državnem zboru.

V prvem krogu volitev 22. oktobra nihče izmed deveterice kandidatov ni dobil večinske podpore volivcev. Za Pahorja je tedaj glasovalo 47,21 odstotka, za Šarca pa 24,76 odstotka volivcev. Preostalih sedem kandidatov je izpadlo iz igre.

Če na tokratnih volitvah volivci predsedniškega mandata ne bi vnovič podelili zdajšnjemu predsedniku Pahorju, bo Slovenija dobila petega predsednika v zgodovini samostojne države. Pahor je namreč četrti predsednik, pred njim so to funkcijo opravljali Milan Kučan, Janez Drnovšek in Danilo Türk.

M. R., G. C.