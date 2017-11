Volilna udeležba do 16. ure je bila nekaj več kot 30-odstotna

Volišča so zaprla vrata

12. november 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volilna udeležba v drugem krogu volitev za predsednika republike je bila do 16. ure 30,45-odstotna. Najvišja udeležba je bila v volilni enoti Kranj, najnižja pa v volilni enoti Maribor.

Udeležba v volilni enoti Kranj je bila 33,13-odstotna, v mariborski volilni enoti pa 27,01-odstotna. Največja volilna udeležba je bila v volilnem okraju Kamnik in sicer 44,02-odstotna. Najnižja volilna udeležba pa v volilnem okraju Piran, 20,92-odstotna.

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka do zaprtja volišč danes ob 19. uri, prejela 45 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Za 33 obvestil so že ob prejetju ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka oziroma gre za zadeve, ki jih Inšpektorat RS za notranje zadeve že obravnava.

V osmih zadevah so po zbranih dokazih ugotovili, da inšpektorat ne bo uvedel postopka o prekršku, tako da na podlagi prejetih obvestil obravnava štiri zadeve, povezane z domnevnim kršenjem volilnega molka. Od tega se dve nanašata na predvajanje oddaje na televiziji, ena na objavo na spletnem portalu in ena na objavo sporne vsebine v aplikaciji na mobilnih telefonih.



Šarec je mirno pričakoval večer

Šarec je svoj glas oddal ob 9. uri na volišču v Šmarci pri Kamniku. Dejal je, da je v naporni volilni kampanji lahko "pokazal, kaj bi želel poudariti kot predsednik". Kamniški župan bo dan preživel doma, "v miru in v pričakovanju večera". Izrazil je upanje, da se bo drugega kroga volitev udeležilo vsaj toliko volivcev, kot se je prvega. Volilna udeležba je bila tedaj nekaj več kot 44-odstotna.

Miren tudi Pahor

Pahor je na volišče v Šempetru pri Gorici prišel ob 11. uri. Dejal je, da je bilo v tej predvolilni kampanji nekaj kontraverz, eno od protislovij pa je tudi to, da je danes veliko bolj miren, kot je bil v prvem krogu. Ni več tiste vznemirjenosti, kot je bila v prvem krogu in je bila posledica velikih pričakovanj.

"Ta vznemirjenost je bila posledica velikih pričakovanj, ta so imeli nekateri ljudje. Te vznemirjenosti zdaj ne čutim, ta mirnost in zadoščenje sta glavni značilnosti zdajšnjega razpoloženja," je povedal Pahor.



Meni, da dobro pozna slovensko dušo, zato da se lahko nadeja zmage, četudi tesne. Kot politologa pa ga bo verjetno še nekaj časa zanimalo dejstvo, da je med volilno kampanjo prišlo do neke zamenjave vlog med dvema, ki sta ostala v predsedniški kampanji. "Med menoj kot obstoječim predsednikom, ki mu je bil pripisan populizem in je želel k stvarnim vprašanjem, in izzivalcem, ki mu je bila pripisana državniška drža. To je zelo zanimivo, kako so se te vloge obrnile, in videli bomo, kako so jih razumeli ljudje," je razmišljal.