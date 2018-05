Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Volilni molk velja do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Foto: BoBo Dodaj v

Volilni molk pred nedeljskim referendumom

Globe za kršitelje

12. maj 2018 ob 06:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred nedeljskim referendumom o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača–Koper je ob polnoči začel veljati volilni molk.

Do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri je prepovedano vsakršno nagovarjanje volivcev, domnevne kršitve volilnega molka pa je mogoče prijaviti dežurni službi notranjega ministrstva.

Med volilnim molkom so prepovedane vse oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev na glasovanju. Tako je prepovedana vsakršna propaganda v medijih in elektronskih publikacijah, propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov ter druge vrste pozivanja volivcev, kako naj glasujejo.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba notranjega ministrstva. Danes med polnočjo in 7. uro zjutraj ter od 19. ure do polnoči jih bodo sprejemali na telefonski številki operativno-komunikacijskega centra Generalne policijske uprave 080 12 00, enako velja tudi za nedeljo med polnočjo in 7. uro zjutraj.

Danes in v nedeljo čez dan, med 7. in 19. uro, pa jih bo mogoče sporočati dežurni službi inšpektorata za notranje zadeve na številko 080 21 13.

Globe za kršitelje

Za kršitelje so predvidene globe, ki za posameznike znašajo od 150 do 400 evrov, za odgovorno osebo organizatorja referendumske kampanje od 150 do 600 evrov ter za organizatorja kampanje od 700 do 3000 evrov.

B. R.