Do 11. ure volilna udeležba 17,27-odstotna, najvišja v Kranju, najnižja v Mariboru

Do 10. ure 90 obvestil o domnevnih kršitvah

3. junij 2018 ob 07:02,

zadnji poseg: 3. junij 2018 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do 11. ure je svoje glasove oddalo 17,27 odstotka volivcev, kar je več kot pred štirimi leti (15,43 odstotka). Najvišja volilna udeležba je bila v Kranju, 19,10-odstotna, najnižja pa v Mariboru, 16,26-odstotna, je sporočila Državna volilna komisija.

Na osmih parlamentarnih volitvah 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira med 25 strankami in njihovimi 1.636 kandidati. Nekaj več kot 3.000 volišč bo odprtih do 19. ure. Med 7. in 19. uro je odprtih 3.015 rednih volišč in 55 volišč, na katerih lahko glasujejo volivci zunaj kraja stalnega prebivališča, glasovanje pa poteka tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Volilni upravičenci se morajo na voliščih izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Prejeli bodo glasovnico z navodilom, da se glasuje samo za enega kandidata oz. kandidatko, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka ob imenu liste, ki je pred imenom kandidata. Med 25 strankarskimi listami jih v vseh osmih volilnih enotah nastopa 21.

DVK bo sporočil volilno udeležbo še do 16. in do 19. ure.

DVK: Morebitne težave rešujemo sproti

Državna volilna komisija zagotavlja, da morebitne težave pri glasovanju na današnjih predčasnih volitvah v DZ rešuje sproti. Tako so rešili tudi zaplet volivke pri glasovanju na posebnem volišču Omnia. Na takšnih voliščih lahko glasujejo volivci, ki so danes zunaj kraja stalnega prebivališča in so želeli glasovati na volišču zunaj svojega okraja. Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko je za STA dejal, da se včasih zgodi, da volivec pomotoma ni vpisan v sistem Omnia, v katerem je 55 volišč. "A take težave se rešujejo," je zagotovil. Na glasovanje v sistemu Omnia se je sicer po njegovih besedah prijavilo približno 4.200 volivcev, težava pa je nastala le v enem primeru. Volivci, ki so na na dan glasovanja zunaj kraja stalnega prebivališča in so izrazili željo po glasovanju na volišču zunaj svojega okraja stalnega prebivanja, so morali svojo namero poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.

Do 10. ure 90 obvestil o domnevnih kršitvah

Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, sporočila o morebitnih kršitvah pa do 19. ure sprejemajo na telefonski številki 080 21 13. Do 10. ure je dežurna služba ministrstva za notranje zadeve prejela 90 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, za 58 jih je bilo takoj ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava 32 zadev, največ, 12, se jih nanaša na deljenje letakov oziroma druge volilne propagande.

Volitve na RTV Slovenija

Volilno dogajanje bomo skozi ves dan in večer podrobno spremljali tudi v Multimedijskem centru RTV Slovenija, Televiziji Slovenija in Radiu Slovenija.

Izidi predčasnega glasovanja tokrat prvič ne bodo znani že takoj po zaprtju volišč, v nedeljo ob 19. uri. Državna volilna komisija je namreč sklenila, da lahko volilni odbori šele v nedeljo po zaprtju volišč začnejo šteti glasovnice. Bodo pa takrat znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo na nekaterih medijih.

V ponedeljek bodo danes preštetim glasovom prišteti še glasovi, ki bodo prispeli po pošti, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 11. junija. Uradni izidi naj bi bili znani do 15. junija.

Na volitvah tudi civilni opazovalci

Kot je poročal Radio Slovenija, bodo na volitvah danes tudi civilni opazovalci. Državna volilna komisija je namreč včeraj popoldne razpravljala o tem, ali skupini 14 državljanov, zbranih okrog Vilija Kovačiča, dovoliti civilni nadzor nad delom posameznih volilnih komisij. Odločila je, da 11 ljudem omogoči vlogo opazovalcev, trem, ki na volitvah kandidirajo, pa ne.

Predčasno glasovalo manj ljudi kot pred 4 leti

Na predčasnih volitvah, ki so potekale od torka do četrtka, je glasovalo 53.158 volivcev ali 3,1 odstotka vseh volivcev, kar je manj kot pred štirimi leti, ko je predčasno glasovalo 66.754 volivcev ali 3,90 odstotka vseh volivcev.

