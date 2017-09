Referendum o zakonu o drugem tiru ni uspel, volivci ob nizki udeležbi zakon podprli

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 95 glasov Ocenite to novico! Štetje glasovnic se nadaljuje. Foto: BoBo Z zaprtjem volišč se je sicer končal volilni molk, ki je trajal od petka od 24. ure. Od začetka volilnega molka do danes do 19. ure je dežurna služba ministrstva za notranje zadeve prejela 43 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Foto: BoBo Sorodne novice Predčasno glasoval manj kot odstotek volivcev, zamude pri dostavi obvestil

24. september 2017 ob 07:00,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Po preštetih več kot 95 odstotkov oddanih glasovnic na referendumu o zakonu o drugem tiru železniške povezave med Divačo in Koprom je postalo jasno, da pobudnikom referenduma ni uspelo.

Do 20.40 je bilo preštetih 95,36 odstotka glasovnic. ZA je glasovalo 53,63 odstotka, PROTI pa 46,37 odstotka.

Da bi zakon padel in bi torej pobudniki referenduma, ki mu nasprotujejo, uspeli, mora najmanj petina volilnih upravičencev, torej približno 342.000 volivcev, glasovati proti. Zadnji podatek o volilni udeležbi, ki ga je objavila Državna volilna komisija, velja za čas do 16. ure. Do takrat je na referendumu svoj glas oddalo dobrih 245.000 volivcev ali 14,3 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Najvišja, 18,1-odstotna udeležba je bila na Vrhniki, najnižja pa v Piranu, kjer se je na volišča odpravilo 9,2 odstotka tamkajšnjih volilnih upravičencev.

Pogled na zemljevid udeležbe po volilnih enotah pa kaže, da je Ljubljana-Center enota z največjo udeležbo, glasovalo je 15,7 odstotka volivcev, Maribor pa je enota z najmanjšo, 12,8-odstotno, volilno udeležbo.

Danes do 16.00 se je na volišča odpravilo več volivcev kot na referendum o arhivih, ki je, vemo, padel prav zaradi premajhne udeležbe, še vedno pa precej manj kot decembra 2015, ko so pobudniki referenduma oziroma nasprotniki novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih uspeli, je poročala Televizija Slovenija.

Kdo je bil v referendumski kampanji uspešnejši pri prepričevanju volivcev, bo jasno kmalu po zaprtju volišč. Volilni organi bodo sproti objavljali preštete glasove. Glavnino glasovnic naj bi prešteli pred 21. uro, ko bo torej znana okvirna slika referendumskega rezultata.

Volivci na predčasnem glasovanju zakon podprli

Že pa so znani rezultati predčasnega glasovanja. Večina volivcev, ki so na referendumu o zakonu o drugem tiru glas oddali predčasno, je zakon podprla.

Za je namreč glasovalo 54,14 odstotka, proti pa 45,86 odstotka volivcev. Predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru se je v treh dneh udeležil 14.201 volivec oz. 0,83 odstotka vseh upravičencev.

Kaj določa zakon?

Zakon, ki ga je državni zbor sprejel 8. maja, ureja način izvedbe investicije, gradnjo in upravljanje drugega železniškega tira Divača-Koper, ne govori o ceni drugega tira, pač pa določa financiranje, odplačevanje in določa podjetje, ki bo imelo 45 let koncesijo za upravljanje in v katerega lahko kapitalske vložke v manjšem deležu kot Slovenija vplačajo tudi zaledne države. Poleg tega je četrtina sredstev načrtovana iz evropskih razpisov, tretjino pa bi predstavljala posojila Evropske investicijske banke in SID banke.

Pri izvedbi referenduma je sodelovalo več kot 20.000 ljudi, večinoma članov volilnih komisij in volilnih odborov, referendum pa je državo po podatkih Državne volilne komisije stal 3,3 milijona evrov.

