Volitve maja ali junija? Odločiti bo moral predsednik Pahor

Odločitev o odstopu bo Cerar pojasnil tudi predsedniku republike

15. marec 2018 ob 07:44,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Predsednik vlade Miro Cerar bo odločitev o odstopu pojasnil predsedniku republike Borutu Pahorju, ki bo moral sprejeti odločitev, ali bodo parlamentarne volitve ponovno predčasne ali redne, ki bi bile najverjetneje 10. junija.

Premier Miro Cerar je v četrtek zvečer sporočil, da se je odločil podati odstopno izjavo državnemu zboru. Kaplja čez rob, kot je dejal, je bila odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru.

Svojo odločitev bo podrobneje predstavil predsedniku republike Pahorju, ki bo moral odločiti, kdaj bodo državnozborske volitve.

Odstop predsednika vlade mora sicer predsednik DZ-ja, kot je poročal Radio Slovenija, uvrstiti na dnevni red seje državnega zbora najpozneje teden dni po prejetju obvestila o odstopu. Državni zbor se s tem samo seznani in ne glasuje.

Nato se začne iskanje novega predsednika vlade. Predsednik republike opravi posvetovanja s predstavniki poslanskih skupin in preveri, ali namerava katera predlagati mandatarja. Če ugotovi, da ne, ali če so poskusi izvolitve mandatarja neuspešni, sledijo postopki, ki pripeljejo do razpisa predčasnih volitev, ki bi lahko bile od 40 do 60 dni po razpustitvi parlamenta.

Redne volitve naj bi predsednik republike Pahor najverjetneje razpisal 10. junija. Predčasne volitve pa bi bile lahko približno mesec dni prej, to je maja.

