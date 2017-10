Volitve predsednika države: do 16. ure 32,02-odstotna volilna udeležba

1.716.039 volilnih upravičencev, 3.194 volišč po Sloveniji in v tujini

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do 16. ure je svoj glas na šestih predsedniških volitvah v zgodovini samostojne države oddalo 32,02 odstotka volilnih upravičencev. Volišča bodo odprta do 19. ure, do konca glasovanja pa je treba spoštovati volilni molk.

Najnižja volilna udeležba je bila v volilni enoti Maribor (28,46 odstotka), najvišja volilna udeležba pa je bila v volilni enoti Kranj, in sicer 34,18-odstotna.

Volilna udeležba do 11. ure je bila 13,39-odstotna, kar je za en odstotek nižja kot pred petimi leti v prvem krogu, ko se je na volišča do 11. ure odpravilo 14,39 odstotka upravičencev. Na koncu je bila volilna udeležba 48,41-odstotna.

Za predsedniško funkcijo se poteguje devet kandidatov. Svoj glas za enega izmed njih lahko odda 1.716.039 volilnih upravičencev, in sicer na 3.074 rednih voliščih in 88 voliščih omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Več kot polovica volišč v Sloveniji, in sicer 1.790, je dostopnih invalidom. Volivci v tujini pa bodo lahko glas oddali na enem izmed 32 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.