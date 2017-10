Volitve predsednika države

1,716.039 volilnih upravičencev, 3.194 volišč po Sloveniji in v tujini

22. oktober 2017 ob 06:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volivci na šestih predsedniških volitvah v zgodovini samostojne države med devetimi kandidati izbirajo, kdo bo naslednjih pet let na čelu države. Volišča bodo odprta do 19. ure, do konca glasovanja pa je treba spoštovati volilni molk.

Za predsedniško funkcijo se poteguje devet kandidatov. Svoj glas v korist enemu izmed njih bo lahko oddalo 1,716.039 volilnih upravičencev. Odprlo se je 3.074 rednih voliščih v Sloveniji in 88 volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Več kot polovica volišč v Sloveniji, in sicer 1.790, je dostopnih invalidom. Volivci v tujini pa bodo lahko glas oddali na enem izmed 32 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivci so na dom prejeli obvestila o volišču in dnevu glasovanja, glasujejo pa lahko z veljavnim osebnim dokumentom na podlagi vpisa v volilni imenik. Tisti, ki bo pomotoma izpuščen iz volilnega imenika, pa ima možnost, da glasuje s potrdilom. Tega mu bodo lahko tudi danes izdali na upravni enoti.

Vabljeni k spremljanju posebnega MMC-jevega spletnega prenosa po predsedniških volitvah 2017. V nedeljo, 22. 10. 2017, ob 18.50, v živo. Pogovor z mladimi iz projekta Grem volit, spremljanje volilnih izidov in vklopi iz novinarskega središča v Cankarjevem domu. Na rtvslo.si in FB live

Prvi podatki o volilni udeležbi okoli 12.30

Prvi podatki o volilni udeležbi do 11. ure bodo znani okrog 12.30, o udeležbi do 16. ure pa okrog 17.30. Po zaprtju volišč ob 19. uri pa bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Državna volilna komisija (DVK) bo najprej, malo po 19. uri, objavila izide predčasnega glasovanja, ki je potekalo med torkom in četrtkom in na katerem je glasovalo 1,65 odstotka volilnih upravičencev. Nato bo DVK začel sproti objavljati delne neuradne izide nedeljskega glasovanja, odločitev volivcev pa bo predvidoma jasna do 22. ure.

A to še ne bodo končni izidi glasovanja, saj bodo v ponedeljek prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije, 30. oktobra pa še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine.

Ko bodo prešteti vsi glasovi, bodo tudi znani končni izidi glasovanja in bo jasno, ali bo za izvolitev predsednika republike potreben še drugi krog volitev, če nihče izmed kandidatov ne bo dobil vsaj 50-odstotne podpore. Drugi krog glasovanja je predviden za 12. november. Ne glede na to, ali bo predsednik republike izvoljen v prvem ali drugem krogu, bo mandat nastopil v soboto, 23. decembra.

Do konca današnjega glasovanja še vedno velja volilni molk. Prijave kršitev volilnega molka sprejema na telefonski številki 080 21 13 dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.