Vox populi: Največ glasov bi prejel SDS. NSi prehitel DeSUS.

Podpora vladi se je nekoliko povečala

13. avgust 2017 ob 19:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo, bi največ podpore opredeljenih volivcev prejel SDS, sledili bi mu SD in SMC pred Levico in NSi-jem, kaže javnomnenjska raziskava Vox populi.

SDS je s 13,5-odstotno podporo ohranil prvo mesto in za pol odstotka povečal podporo glede na julij. Sledi ji SD z 11,5-odstotno podporo. SMC je na tretjem mestu znatno okrepil svojo podporo, saj jo podpira 10,2 odstotka vprašanih, medtem ko je še julija imela 8,8-odstotno podporo.

V državni zbor bi se uvrstile še Levica s 7,2-odstotno podporo, kar je sicer manj od julijske 8,5-odstotne podpore. NSi-ju je podpora z julijskih 5,2 odstotka narasla na 6,1 odstotka in je tako prehitela DeSUS, ki bi ga podprlo 5,1 odstotka volivcev. Dobrih 29 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili, medtem ko skoraj 13 odstotkov ne bi volilo nobene stranke.

Vlada popravila oceno

Če bi bile v nedeljo volitve, bi tako največ sedežev v parlamentu prejel SDS, in sicer 22, sledil bi mu SD z 19 sedeži in SMC s 17. Levica bi imela 12 poslancev, NSi 10 in DeSUS 8.

So pa anketiranci nekoliko bolje ocenili delo vlade v preteklem mesecu, saj ga je kot uspešnega ocenilo 33,5 odstotka anketirancev, medtem ko je bil julija ta delež 30-odstoten. 61,2 odstotka anketirancev delo vlade ocenjuje kot neuspešno, 5,3 odstotka pa se do tega vprašanja ni moglo opredeliti.

Pahor ostaja najbolj priljubljen

Na lestvici priljubljenosti vodi predsednik republike Borut Pahor, sledita pa mu evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je pristal na četrtem mestu pred predsednikom SD-ja Dejanom Židanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Premier Miro Cerar se je uvrstil na osmo mesto za predsednico NSi-ja Ljudmilo Novak in pred pravosodnim ministrom Goranom Klemenčičem, ki mu je ta mesec uspel najvišji skok na lestvici priljubljenosti politikov.

V anketi Vox populi, ki jo za Televizijo Slovenija in časopis Dnevnik pripravlja agencija Ninamedia, je med 7. in 9. avgustom sodelovalo 700 anketirancev.

L. L.