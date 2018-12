Vox populi: Podpora vladi še vedno raste

Na volitvah bi največ glasov dobil SDS

16. december 2018 ob 19:37

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 19:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Kaže, da je bilo prvih 100 dni vlade Marjana Šarca uspešnih, saj so vprašani v javnomnenjski raziskavi agencije Ninameda oceno dela vlade ta mesec še zvišali. Podpora strankam pa ostaja nespremenjena: na vrhu je SDS, za njim Lista Marjana Šarca, tretji so Socialni demokrati.

Ocena dela vlade se izboljšuje že tretji mesec zapored. Delež anketirancev, ki njeno delo ocenjujejo kot uspešno, je zdaj za 15 odstotnih točk večji od deleža tistih, ki menijo, da dela neuspešno. Kot uspešno tako delo vlade ocenjuje 49,9 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 34,9 odstotka.

Kljub temu bi, če bi bile volitve danes, največ odstotkov glasov tudi tokrat dobila stranka SDS, in sicer 18,7 odstotka. Na drugem mestu je znova Lista Marjana Šarca, zanjo bi glasovalo 12,8 odstotka vprašanih. Socialni demokrati so tretji z 12,3-odstotno podporo. Levico bi podprlo 6,9 odstotka vprašanih, Novo Slovenijo 5,9 odstotka, Stranka modernega centra ima trenutno 3,1-odstotno podporo. Tri odstotke vprašanih bi svoj glas namenilo DeSUS-u, 2,4 odstotka Stranki Alenke Bratušek, 2,4 odstotka vprašanih podpira Slovensko nacionalno stranko. 3,2 odstotka se jih je opredelilo za druge stranke, med katerimi so anketiranci omenili SLS, Zelene Slovenije, Piratsko stranko, Dobro državo ter Glas za otroke in družine. 8,4 odstotka vprašanih ne bi volilo, dobra petina pa jih ne ve, komu bi namenili svoj glas.

Primerjava s podatki iz prejšnjega meseca kaže, da je podpora SDS-u še nekoliko zrasla, saj je imel novembra 18-odstotno podporo, 0,6 odstotne točke je pridobila Lista Marjana Šarca. Skoraj vse druge stranke so nekaj odstotnih točk izgubile, največ Stranka modernega centra, Levica in DeSUS.

Delež sedežev v DZ-ju

V državnem zboru bi SDS glede na izvedeno raziskavo zasedel 27 sedežev, Lista Marjana Šarca 18, Socialni demokrati bi imeli 17 poslancev, 10 poslancev bi imela Levica, poslanci Nove Slovenije bi zasedli osem sedežev, štiri poslance bi imel SMC, prav tako DeSUS. Stranka Alenke Bratušek in Slovenska nacionalna stranka pa se ne bi uvrstili v parlament.

Najbolj priljubljeni politiki

Politiki so si v večini primerov zaslužili slabšo oceno kot prejšnji mesec. Nekoliko se je še povečala priljubljenost Boruta Pahorja in Marjana Šarca, ki vztrajata na vrhu lestvice. Na tretjem mestu je Violeta Bulc. Sledijo Tanja Fajon, Dejan Židan in Ljudmila Novak, ki je eno mesto izgubila. Na lestvici ji sledijo Zoran Janković, Milan Brglez in Igor Šoltes, deseta je Alenka Bratušek. Na 14. mesto se je uvrstil novinec na lestvici, Anže Logar. Na zadnjih treh mestih so Karl Erjavec, Eva Irgl in Janez Janša.

Anketo Vox populi je za Radiotelevizijo Slovenija in Dnevnik med 18. in 19. decembrom opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 ljudi.

VIDEO Vox populi: vladi je zrasla podpora

