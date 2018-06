Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Če bi bile volitve to nedeljo, bi si takole politične stranke razdelile sedeže v državnem zboru, je pokazala anketa Vox populi. Foto: MMC RTV SLO Če bi bile volitve to nedeljo, bi zmagal SDS pred LMŠ-jem, SD-jem, SMC-jem in Levico. Foto: MMC RTV SLO Podpora vladi Mira Cerarja, ki opravlja zgolj tekoče posle, je narasla za slabih 10 odstotkov. Foto: MMC RTV SLO Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik Borut Pahor, medtem ko je Alenki Bratušek uspel skok za deset mest navzgor. Foto: MMC RTV SLO

Vox populi: Še vedno vodi SDS pred LMŠ-jem, podpora vladi zrasla

Priljubljenost Alenke Bratušek močno zrasla

17. junij 2018 ob 19:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Če bi bile volitve to nedeljo, bi še vedno zmagal SDS in zasedel 29 sedežev, sledili bi LMŠ (13), SD, SMC in Levica (10). Najbolj priljubljen politik ostaja Borut Pahor, največji pozitiven skok pa je uspel Alenki Bratušek, razkriva anketa Vox populi.

Za začetek poglejmo zanimivo oceno dela vladne ekipe Mira Cerarja, ki opravlja le še tekoče posle. Tri mesece po odstopu premierja Cerarja in dva tedna po volitvah se ocena izboljšuje. Da vlada dela uspešno, meni 37,4 odstotka vprašanih, 53,8 odstotka sodelujočih v anketi pa delo vlade ocenjuje kot neuspešno.

V primerjavi z raziskavo, opravljeno prejšnji mesec, je torej ocena dela vlade precej poskočila.

Vodi SDS pred LMŠ-jem

Zdaj pa poglejmo podporo strankam v drugem tednu po volitvah. Če bi bile volitve to nedeljo, bistvenih sprememb, vsaj kar zadeva vrstni red višje uvrščenih strank, ne bi bilo.

Na prvem mestu je tako Slovenska demokratska stranka, ki bi jo podprlo nekaj več kot 25 odstotkov vprašanih. Druga je Lista Marjana Šarca, zanjo se je izreklo 11,6 odstotka vprašanih. Sledijo Socialni demokrati in Stranka modernega centra, oboji z 9,2-odstotno podporo. Levico bi podprlo 8,8 odstotka vprašanih. S 3,8-odstotno podporo sledi Stranka Alenke Bratušek, s 3,4 odstotka Slovenska nacionalna stranka. Nova Slovenija ima 3,2, DeSUS pa 3,1-odstotno podporo.

Dobrih 14 odstotkov vprašanih ne ve, koga bi volili.

V primerjavi z anketo, opravljeno prejšnji mesec, torej še pred volitvami, bistveno večjo podporo uživa SDS, podpora se je opazno zvišala tudi SMC-ju, Levici in Stranki Alenke Bratušek, nižja pa je predvsem za NSi in DeSUS. Precej se je zmanjšal tudi delež neopredeljenih.

Kako bi si stranke razdelile sedeže v DZ-ju?

SDS bi zasedel 29 sedežev, LMŠ 13, SD, SMC in Levica bi imeli po 10 poslancev, Stranka AB, NSi, DeSUS in SNS pa bi zasedli vsak po štiri sedeže.

Kakšna pa je priljubljenosti naših politikov?

Večina vodilnih je tokrat ocenjenih boljše kot prejšnji mesec. Borut Pahor je še vedno na čelu lestvice, ocenjen opazno bolje kot maja. Druga je Violeta Bulc, tretji Milan Brglez. Precejšen skok, kar za 10 mest, je naredila Alenka Bratušek, ki je zdaj peta. Medtem ko je Marjan Šarec zdrsnil za tri mesta, sta se povzpela Matej Tonin in Luka Mesec.

Največ je v primerjavi s prejšnjim mesecem izgubil Karl Erjavec. Komaj se je obdržal na lestvici priljubljenosti, na katero se prihodnji mesec namesto Bojana Dobovška in Eve Irgl vračata Janez Janša in Zmago Jelinčič.

Anketo Vox populi za TV Slovenija in časopis Dnevnik opravlja agencija Ninamedia. Med 12. in 14. junijem so anketirali 700 ljudi.

VIDEO Volivci bi največ glasov namenili SDS-u

G. K., Nuša Baranja, TV Slovenija