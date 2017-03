Vox populi: SMC prehiteli obe koalicijski partnerici

Raziskava agencije Ninamedia

19. marec 2017 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sodeč po raziskavi Vox populi bi SDS, če bi bile volitve ta konec tedna, v DZ-ju dobil 25 sedežev pred 20 SD-jevimi. Najbolj priljubljen politik v državi je še naprej Borut Pahor, predsednik republike.

Marčevsko raziskavo Vox populi je na vzorcu 700 ljudi za TV Slovenija med 14. in 16. marcem pripravila agencija Ninamedia. Vlada Mira Cerarja si je ta mesec prislužila najslabšo oceno letos. Stranka modernega centra pa bi na volitvah. če bi potekale danes, doživela hud udarec

Delo vlade

Da vlada dela uspešno, meni skoraj 36 odstotkov vprašanih, medtem ko dobrih 62 odstotkov vprašanih ocenjuje nasprotno. S tem si je vlada prislužila najslabšo oceno v letošnjih treh mesecih, poroča TV Slovenija.

2017 Januar Februar Marec Uspešno 40 % 40 % 36 % Neuspešno 52 % 55 % 62 %



Hipotetične volitve v DZ

Razplet parlamentarnih volitev, če bi potekale danes, bi bil takšen. Na prvem mestu je SDS, ki ga podpira 14 odstotkov vprašanih. Na drugem mestu je SD z 10,8 odstotka podpore, za njim DeSUS s 6,5 odstotka. Sledijo SMC (6,3 %), ZL (5,8 %) in NSi (5 %). Odstotek tistih, ki ne vedo, koga bi volili, je ta mesec nekoliko padel, povečal pa se je odstotek tistih, ki sploh ne bi odšli na volišča.



Kako bi si stranke razdelile sedeže v DZ-ju:

2017 Januar Februar Marec SDS 22 22 25 SD 18 16 20 DeSUS 7 9 12 SMC 18 17 11 ZL 12 10 11 NSi 11 10 9 SLS 0 4 0

Priljubljenost politikov

Vsi razen enega so bili marca ocenjeni slabše. Na vrhu lestvice kot najbolj priljubljen politik v državi ostaja Borut Pahor. Sledita mu Violeta Bulc in Tanja Fajon. Dejan Židan ostaja četrti. Ljudmila Novak je kljub slabši oceni kot minuli mesec pridobila štiri mesta in je šesta, pred Zoranom Jankovićem, ki se je tudi povzpel za eno mesto. Veliki padec na razpredelnici je doletel Mira Cerarja in Gorana Klemenčiča, ki sta izgubila po tri mesta in sta končala v sredini razpredelnice. Edini politik, ki je bil marca ocenjen bolje kot februarja, je Bojan Dobovšek, pridobil je pet mest in je dvanajsti. V drugi polovici lestvice večjih pretresov ni. Čisto pri dnu sta pristala Jože Tanko in Franc Bogovič. Janez Janša in Jožef Horvat pa družbo najbolj priljubljenih politikov zapuščata.

Al. Ma.