Vox populi: Vrnitev SLS-a, SDS še naprej prvi

Raziskava agencije Ninamedia

19. februar 2017 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sodeč po raziskavi Vox populi, bi SDS, če bi bile volitve ta konec tedna, v DZ-ju dobil 22 sedežev pred 17 SMC-jevimi. Najbolj priljubljen politik v državi je še naprej Borut Pahor, predsednik republike.

Da vlada Mira Cerarja dela uspešno, meni dobrih 40 odstotkov vprašanih v raziskavi Vox populi, ki jo izvaja agencija Ninamedia. Skoraj 55 odstotkov vprašanih pa delo vlade ocenjuje neuspešno. Prejšnji mesec je 'neuspešno' izbralo 51,7 odstotka vprašanih, 'uspešno' pa 39,8 odstotka.

Hipotetične volitve v DZ

Če bi parlamentarne volitve potekale danes, bi bila odločitev volilcev takšna: na prvem mestu je SDS, ki ga podpira 12,9 odstotkov vprašanih, na drugem mestu je SMC z 9,7 odstotka podpore. Tik za njo je SD z 9,6 odstotka. Sledijo ZL (6 %), NSi (5,6 %), DeSUS (5 %). V DZ bi se uspelo prebiti še Slovenski ljudski stranki (SLS), ki jo podpira 4,1 odstotka opredeljenih.

Odstotek tistih, ki ne vedo, koga bi volili se je ta mesec spet občutno povečal, povečal pa se je tudi odstotek tistih, ki sploh ne bi odšli na volišča .

Kako bi si stranke razdelile sedeže v DZ-ju:

SDS 22

SMC 17

SD 16

ZL 10

NSi 10

DeSUS 9

SLS 4

Manjšini 2

Priljubljenost politikov

Na vrhu tudi februarja ni presenečenj - najbolj priljubljen politik v državi je Borut Pahor. Sledi mu Violeta Bulc. Tanja Fajon pa je spet prehitela Dejana Židana. Zmagovalec spora med Cerarjem in Milanom Brglezom je -vsaj v očeh anketirane javnosti - predsednik državnega zbora, saj mu je priljubljenost opazno zrastla, predsedniku vlade pa močno padla. Goran Klemenčič, Zoran Janković, Lojze Petere in Ljudmila Novak so zadržali svoja mesta. Največji padec priljubljenosti se je zgodil Luki Mescu, ki je z enajstega zdrsnil na petnajsto mesto. Čisto pri dnu pa sta pristala Franc Bogovič in Alenka Bratušek. Eva Irgl in Vinko Gorenak pa družbo najbolj priljubljenih politikov zapuščata.

