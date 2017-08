Vplivni republikanski senatorji na obisku pri predsedniku Pahorju

Spoznati želijo prijateljske in zavezniške države

15. avgust 2017 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor bo gostil šest ameriških republikanskih senatorjev. Pogovarjali naj bi se o položaju v jugovzhodni Evropi ter o varnosti, obrambnih zadevah, sodelovanju v Natu in o dvostranskih odnosih.

V delegaciji ameriškega senata na obisku Slovenije so John Cornyn, William Thad Cochran, Susan Collins, Thom Tillis, Thomas Bryant Cotton in Roy Blunt, ki jo vodi ter je tudi podpredsednik republikanske konference v ameriškem senatu in član več odborov, med drugim odbora za trgovino, znanost in transport ter odbora za obveščevalno dejavnost. Član slednjega odbora je tudi senator Cornyn, ki je po hierarhiji drugi najpomembnejši republikanski senator, navajajo v uradu predsednika republike.

Senator Cochran vodi senatni odbor za zvezni proračun, ki je največji odbor v senatu. V okviru tega odbora vodi tudi pododbor za obrambo ter tudi član odbora za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo ter odbora za zakonodajo in administracijo.

Tudi senatorka Susan Collins je članica odbora za obveščevalno dejavnost in odbora za zdravje, izobraževanje in delo. Senator Thom Tillis je član odbora za oborožene sile, tako kot najmlajši senator Cotton.

Kot napovedujejo v predsednikovem uradu, se želijo senatorji z obiskom v Sloveniji seznaniti z razmerami v jugovzhodni Evropi in bolj spoznati posamezne prijateljske ter zavezniške države.

G. C.