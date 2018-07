Vpogled v maturo zahtevalo 1.216 kandidatov

Za vpogled so se odločili pri 2.592 izpitih

25. julij 2018 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Državnem izpitnem centru potekajo vpogledi v izpitno dokumentacijo iz spomladanskega roka splošne mature. Za vpogled se je odločilo 1.216 kandidatov, in sicer pri 2.592 izpitih, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Posamezen kandidat je lahko zahteval vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Največ zahtev so prejeli pri predmetu slovenščina, in sicer 694. Pri angleškem jeziku je željo po vpogledu izrazilo 545 kandidatov, pri matematiki 509.

Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok. Ugovore kandidatov bo državna komisija za splošno maturo obravnavala na sejah, ki bosta predvidoma 3. in 17. avgusta.

Kandidati pa bodo lahko naslednji dan po obeh sejah na spletni strani matura.ric.si s številko EMŠO in geslom dostopali do informacije, ali je bil njihov ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene.

Letos je splošno maturo v celoti opravljalo 6.248 kandidatov. Maturo je prvič opravilo 5.235 kandidatov ali 93,67 odstotka. Skupaj pa jih je izpite opravljalo 8.195.

L. L.