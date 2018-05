Kandidatne liste: premalo žensk, premalo moških, umrli kandidat in ista kandidatka pri dveh strankah

Združene desnice ne bo v novomeški in kranjski volilni enoti

8. maj 2018 ob 15:44,

zadnji poseg: 8. maj 2018 ob 18:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Združena desnica ima na listi premalo žensk, SD in Čuševa stranka imata na listah isto kandidatko, Stranka slovenskega naroda je na listo uvrstila lani umrlega kandidata, na listi Združene levice in Sloge je premalo moških.

Vrhovno sodišče je zaradi varstva volilne pravice zavrnilo pritožbo stranke in tako potrdilo odločbo volilne komisije 6. volilne enote. Pritožniki, Uroš Primc, predstavnik liste kandidatov Združene desnice, stranka Glas za otroke in družine in Nova ljudska stranka Slovenije, so sodišče zaprosili tudi za možnost, da napako v treh dneh odpravijo, a jim vrhovno sodišče tega ni odobrilo. Kakor so zapisali, gre pri nespoštovanju spolnih kvot za vsebinsko, in ne za formalno pomanjkljivost na listi kandidatov. Njihov popravek pa bi pomenil "vsebinsko ponovitev volilnih opravil".

V razsodbi je sodišče zapisalo, da so pritožbeni očitki o zmotni razlagi 43. člena Zakona o volitvah v državni zbor neutemeljeni, saj naj bi bila zakonska odločba glede spolne kvote "vsebinsko jasna in je drugače tudi ni mogoče razlagati, zato bi za izpolnitev zakonskih zahtev sporna lista morala vsebovati več kandidatk ženskega spola", piše v razsodbi, ki še dodaja, da pritožbena stališča, da je treba za določitev deleža posameznega spola upoštevati kandidate v volilnih okrajih, in ne na ravni volilne enote, nimajo podlage niti v zakonu niti v praksi vrhovnega sodišča.

Štiri ženske v 11 volilnih okrajih

Vsaka od osmih volilnih enot v Sloveniji ima 11 volilnih okrajev. V sedmih volilnih okrajih v novomeški volilni enoti so Združeno desnico zastopali moški, v štirih pa ženske, ki v tem primeru predstavljajo 36,3 odstotka kandidatov. A težava je v tem, da ne gre za štiri različne ženske, temveč za dve ženski, ki kandidirata vsaka v dveh volilnih okrajih. Na skupni listi Združene desnice je bilo tako med osmimi kandidati šest moških in dve ženski, ki sta predstavljali le 25 odstotkov vseh kandidatov, kar je manj, kot zahteva zakon.

V novomeški volilni enoti premalo žensk

Novomeška volilna komisija je listo stranke zavrnila, ker zakon določa, da na posamezni kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki. Lista kandidatov "Kangler & Primc Združena desnica - Glas za otroke in družine, Nova ljudska stranka Slovenije" tega pogoja v šesti volilni enoti torej ni izpolnila.

Primc in Zevnikova ostala brez liste

V novomeški volilni enoti bi sicer kandidiral tudi Aleš Primc. Še ena vidna članica te koalicije Metka Zevnik očitno prav tako ne bo mogla kandidirati, saj je bila zavrnjena tudi lista v Kranju. Združena desnica naj bi pritožbo na odločitev kranjske volilne komisije, ki je kandidatno listo zavrnila zaradi enake težave kot novomeška, vložila v sredo. Zaenkrat na vrhovnem sodišču nimajo nobene pritožbe.

A tudi če bi bila ta vložena, bi bilo veliko presenečenje, če bi vrhovno sodišče odločilo drugače kot v novomeškem primeru, kar pomeni, da bodo kandidati liste Združena desnica Kanglerja in Primca nastopili le v šestih od osmih volilnih enot v Sloveniji oziroma v 66 okrajih.

Žalostna sodba vrh. sodišča Brez enega vsebinskega argumenta. Zavrnjen niti en naš argument. Samo sklicevanje na dosedanje njihove zlorabe. Maščevanje, ker smo tri leta pod njihovimi okni opozarjali na zlorabe, ki jih zavestno izvajajo. Več jutri ob 10.30 pred njihovimi vrati. — Primc Ales (@ales_primc) May 8, 2018

Premalo moških in kandidat brez volilne pravice

Vrhovno sodišče je že potrdilo tudi zavrnitev kandidatne liste Združene levice in Sloge Franca Žnidaršiča in Janka Vebra, ker je bilo na njej premalo moških. Ta zadeva je zdaj že na ustavnem sodišču, ki roka za odločitev sicer nima, a zagotavlja, da ko gre za volitve, postopa hitro. Kandidati liste Združena levica Sloga Žnidaršiča in Vebra bodo tako nastopili v sedmih volilnih enotah oziroma v 77 okrajih. V volilni enoti Postojna je bila delno zavrnjena lista Stranke Slovenskega Naroda, saj je bil z nje umaknjen kandidat, ki nima volilne pravice.

Zaplet: na listi SD-ja in Andreja Čuša ista kandidatka

Stranki SD ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije sta za parlamentarne volitve kandidirali isto kandidatko, ugotavlja Državna volilna komisija, ki bo zaplet obravnavala na sredini seji. Šlo naj bi za Mileno Babič, so za STA potrdili na DVK, kandidatka pa je soglasje za kandidaturo očitno podala obema strankama. Po zakonski določbi bo komisija štela za veljavno kandidaturo SD-ja, saj je bila njena lista določena prva. SD je Babičevo uvrstila med kandidate v volilni enoti Ptuj, Čuševa stranka pa v volilni enoti Ljubljana Center. Tako v SD kot v Čuševi stranki o zapletu pred današnjo objavo sklica sredine seje DVK niso vedeli nič. Listo Čuša in Zelenih podpisala nevede?

Vodja volilnega štaba SD Dejan Levanič je dejal, da Babičeva do danes ni vedela, da je kandidatka na listi stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Pri podpisu soglasja za kandidaturo na tej listi naj bi bila po njenih besedah zavedena. In sicer naj bi ji na neki prireditvi podajanje podpisa predstavili kot listo prisotnosti, nihče pa je ni obvestil, da gre za kandidaturo, medtem ko je z SD-jem kot kandidatka v preteklih tednih sodelovala, je dejal Levanič. Čuš pa je na navedbe o zavedenosti kandidatke odgovoril, da "vsak ve, kaj podpisuje in kako". Babičeva, ki prihaja iz Pesnice, je po njegovih besedah že na preteklih volitvah za Zelene večkrat kandidirala. "V sodelovanju s pravno stroko pripravljamo predloge rešitev za nastalo stanje," je še dodal za STA.

Zakon o volitvah v državni zbor določa, da če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je posamezni kandidat določen na dveh ali več listah kandidatov v isti volilni enoti, ali če Državna volilna komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira na listah v več volilnih enotah, šteje za veljavno kandidaturo tista, ki je bila določena prva. SD je listo določila 24. aprila, Čuševa stranka pa 30. aprila, je pojasnil direktor službe DVK Dušan Vučko. Zaradi zavrnitve kandidatke se lahko na Čuševi listi v omenjeni enoti zaplete tudi zaradi spolne kvote.

La. Da.