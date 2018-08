Vročina ne bo popustila vse do konca prihodnjega tedna

Padli vročinski rekordi v Evropi

4. avgust 2018 ob 18:20,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 18:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do konca prihodnjega tedna ni pričakovati, da bi najvišje dnevne temperature padle pod 30 stopinj Celzija, vročinski val se bo celo nekoliko okrepil. Na Portugalskem so temperature danes dosegle 46 stopinj Celzija.

Do vključno petka se bo tako nadaljevalo sončno in vroče vreme, v sredo lahko v notranjosti države pričakujemo do 34 stopinj Celzija, največja toplotna obremenitev pa bo predvsem v nižinah Primorske in v mestnih središčih, opozarjajo na Arsu. Verjetnost krajevnih neviht se bo povečala v petek, tako zaenkrat kaže, da bi šele konec prihodnjega tedna lahko prišlo do osvežitve, saj je prehod oslabljene hladne fronte predviden šele za prihodnjo soboto.



Evropa v primežu peklenske vročine

Na Portugalskem naj bi vročinski val danes dosegel vrhunec s 46 stopinjami Celzija v mestu Setubal blizu Lizbone, kažejo podatki portugalskega inštituta za morje in ozračje (IPMA). V Lizboni so zaprli otroška igrišča in ljudi pozvali k omejenem zadrževanju na prostem. Mestna hiša je prej kot običajno odprla zavetišča za brezdomce, da bi se lahko umaknili na hladno.

V Španiji trije mrtvi, v Franciji ustavili jedrske reaktorje

V sosednji Španiji je vročina ta teden zahtevala tri življenja, nazadnje v petek brezdomca, ki so ga našli, kako leži na cesti v Barceloni. Umrl je kasneje v bolnišnici. Pred tem sta cestna delavca umrla zaradi vročinske kapi. Na jugu države so se temperature povzpele nad 40 stopinj C.

V Franciji so ustavili štiri jedrske reaktorje, da bi preprečili preveliko segrevanje bližnjih rek, od koder črpajo vodo za hlajenje reaktorjev in kamor jo nato tudi vračajo.

Na Nizozemskem se topi asfalt

Na Dunaju so policijskim psom na nekem turnirju obuli posebne čevlje, da bi jim pred opeklinami zavarovali blazinice tac. Medtem ko se je termometer v avstrijski prestolnici dvignil na 34 stopinj Celzija, se lahko tla segrejejo na več kot 50 stopinj, je opozorila policija.

Na Nizozemskem so zaradi asfalta, ki se je začel topiti, zaprli določene dele avtocest. V občini Zwolle v osrednjem delu države pa od petka sekajo veje na okoli stotih topolih, saj se bojijo, da bi se zaradi izsušenosti lahko začele lomiti veje in povzročati nevarnost.

Na Švedsko, kjer so zabeležili najbolj vroč julij v zadnjih 250 letih in vrsto požarov, so se medtem vrnile za ta letni čas normalnejše temperature med 20 in 25 stopinjami Celzija.

La. Da.