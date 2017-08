Vse več otrok potrebuje brezplačne šolske potrebščine

"Pomoč potrebujejo predvsem enostarševske in mlajše družine"

25. avgust 2017 ob 16:40

Na novo šolsko leto se nevladne organizacije pripravljajo z zbiranjem šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših okolij. Letos se po pomoč obrača več družin kot lani.

Slovenska karitas je letos v akciji Pokloni zvezek zbrala več kot 28.000 zvezkov, zbrali pa so tudi 124.740 evrov. "Že na začetku maja smo zvezke zbirali na osnovnih šolah. Letos se je odzvalo 221 osnovnih šol in 94 vrtcev," je pojasnila Saša Eržen s Slovenske karitas. Otroci so zvezkom, ki so jih podarili, dodali tudi razglednico s spodbudno mislijo.

Erženova ocenjuje, da so potrebe vsako leto večje. "Pomoč potrebujejo predvsem enostarševske in mlajše družine. Pa tudi družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko ali neredno plačo," je pojasnila Erženova. Lani so šolske potrebščine razdelili več kot 12.000 otrokom iz socialno ogroženih družin. Nekatere škofijske Karitas so pomoč že razdelile, druge pa jo delijo v avgustu. Večinoma družinam delijo bone za nakup zvezkov in učbenikov ter zvezke. "Na nekatere škofijske Karitas ljudje prinesejo torbe, tempere in barvice, kar nato razdelijo," je dodala Erženova.

Tudi nekatere območne organizacije Rdečega križa Slovenije (RKS) so pomoč že razdelile. "Povsod bodo šolske potrebščine otroci zagotovo prejeli pred začetkom novega šolskega leta," je zagotovila Mirjana Jarc. Lani je pomoč pri njih prejelo več kot 6.000 otrok, za šolske potrebščine so namenili več kot 210.000 evrov. "Letos ostajajo potrebe enake," je ocenila Jarčeva. Pomoč delijo v obliki vrednostnih bonov ali naročilnic za nakup šolskih potrebščin.

Tradicionalna akcija Otroci za otroke

Polovico sredstev za nakup šolskih potrebščin prispevajo območna združenja RKS-ja. Približno četrtino predstavljajo sredstva, zbrana v tednu RKS-ja, slabo četrtino pa sredstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. "Za nakup šolskih potrebščin smo letos pridobili tudi donacijo mednarodnega sklada Goldman Sachs Gives, v znesku nekaj več kot 15.000 evrov," je pojasnila Jarčeva. V tem tednu so začeli tudi zbiranje zvezkov v trgovinah Tuš.

Maja so izvedli tradicionalni akciji Otroci za otroke in Dijaki za otroke. V akciji so zbrali 1.169,78 evra prostovoljnih prispevkov in 451 kilogramov novih šolskih potrebščin. Po območnih združenjih RKS-ja zbirajo šolske potrebščine v šolah in trgovinah, pri nakupu pa območnim združenjem prispevajo tudi lokalni podjetniki. Ljudje pa prinašajo tudi šolske potrebščine, ki jih dodajo k vrednostnim bonom ali naročilnicam.

Akcija Poštar Pavli

ZPMS je v dobrodelni akciji Poštar Pavli polni šolske torbe zbrala približno 15.000 kosov šolskih potrebščin in 6.200 evrov finančnih sredstev, pa je dejala Neja Marković z ZPMS-ja. Šolske potrebščine bodo člani ZPMS-ja in društva razdelili med skoraj 2.000 otrok, potrebščine pa so že začeli deliti. "Potrebe so večje," ocenjuje Markovićeva. "Letos se je v akcijo zbiranja in delitve šolskih potrebščin vključilo več društev in članic ZPMS-ja kot lani," je dodala.

Skupaj s Pošto Slovenije so zbirali materialne prispevke, kot so zvezki, barvice, radirke, šilčki, peresnice in torbe. Finančna sredstva za šolske potrebščine pa bodo prek nakazil in SMS-sporočil zbirali do 9. oktobra. Pri zbiranju šolskih potrebščin z ZMPS-jem sodelujejo tudi nekatera podjetja. ZMP-ju Ljubljana Moste-Polje sta tako Peter Prevc in Gorenje predala 3.000 zvezkov in 1.000 kompletov barvic.

